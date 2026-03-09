お笑いタレント・有吉弘行（51）が8日、テレビ東京「有吉ぃぃeeeee!そうだ!今からお前んチでゲームしない?」（日曜後10・00）に出演。先輩パパから子育てのアドバイスを受けた。

2月1日に第2子誕生を発表した有吉。今回は、第2子誕生を経験しているおぎやはぎ矢作兼、タカアンドトシのタカとトシから助言をもらうことに。

子供の名前を間違えないようにと、矢作は「同じような名前にすべし」「一発で出てこなくなるから」と伝えた。有吉は「たしかにそうかもね。もうすでに何回かあるかも」と納得しつつ、すでに名前が決まっているため「遅いんだよ！」とツッコんだ。

タカからは「仕事のフリをしてなるべく家には帰るな」「俺らが帰ってもできることはない」とジョークが。有吉は「すぐに帰りたいんですよ。力になりたい」と返した。最後にトシからは「数的不利を恐れるな」との言葉が。妻が外出すると「1対2という数的不利が生まれる。絶対にテンパる。泣いてる時に郵便物が来る」というが、「落ち着いて対処したら、子供との絆が深くなる」と話した。