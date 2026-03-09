【すとぷり】東京と大阪でのコラボカフェ開催!
STPRは、井上商事が展開する「スイーツパラダイス」との共同プロジェクト「STPR PARADISE」において、オリジナルブランド苺「すとぷり」の魅力をさらに深く体験できるコラボカフェを東京(原宿/上野)と大阪にて開催する。
「苺の秘密計画」は、「いちごの王子様」として活動してきた「すとぷり」が、“本物のいちごづくり”に挑戦する長期プロジェクトとして2025年4月にスタートした。いちご農家の方々の協力のもと、メンバーが実際に農園を訪れ、苗の定植作業など栽培工程に深く携わってきま。これまで数々の“いちご”をモチーフとした企画を展開してきた「すとぷり」にとって、実際に栽培から関わる取り組みは本プロジェクトが初となる。
メニュー例
東京・大阪で開催される今回のコラボカフェでは、すとぷりの楽曲を連想させる個性豊かなメニューがラインナップ。さらに、毎日数量限定で、メンバー自らが収穫をした貴重な「すとぷり」苺を使用したスペシャルメニューも登場する。
「苺の秘密計画」は、「いちごの王子様」として活動してきた「すとぷり」が、“本物のいちごづくり”に挑戦する長期プロジェクトとして2025年4月にスタートした。いちご農家の方々の協力のもと、メンバーが実際に農園を訪れ、苗の定植作業など栽培工程に深く携わってきま。これまで数々の“いちご”をモチーフとした企画を展開してきた「すとぷり」にとって、実際に栽培から関わる取り組みは本プロジェクトが初となる。
メニュー例
東京・大阪で開催される今回のコラボカフェでは、すとぷりの楽曲を連想させる個性豊かなメニューがラインナップ。さらに、毎日数量限定で、メンバー自らが収穫をした貴重な「すとぷり」苺を使用したスペシャルメニューも登場する。