3月9日は「裏グミの日」 ファミマ限定”グミ食感”ぷっくりステッカー＆ハート型マンゴーグミ登場
ファミリーマートが、3月9日の「裏グミの日」に向けた特別企画を2026年3月3日から開始する。『グミだよ。』を2個同時購入すると限定ステッカーがもらえるキャンペーンを展開するほか、「忍者めし鋼」シリーズの新フレーバーも発売。拡大を続けるグミ市場を背景に、売り場を盛り上げる。
【写真】これは鋼だ… “強心臓”モチーフのハート型グミ
近年、グミ市場は拡大を続け、2025年の市場規模は1300億円を超えた。ファミリーマートでも食感やフレーバーの多様化に合わせて売り場を拡大し、売り上げも伸長している。例年は9月3日の「グミの日」に合わせて新商品を展開してきたが、グミ人気の加速を受け、3月9日を「裏グミの日」と位置付け、キャンペーンを実施。
目玉となるのは、『グミだよ。』初の景品企画だ。同商品を2個同時に購入すると、限定のぷっくりステッカーを1枚プレゼントする。グミの質感をイメージしたぷにっとした触り心地が特長で、台紙のデザインにもこだわった。ステッカーは全3種で、なくなり次第終了となる。
あわせて、ハードな噛み心地が特長の『忍者めし鋼』シリーズから、新フレーバー『忍者めし鋼 鋼のメンタルマンゴー味』を同日に発売する。価格は148円（税込159円）。“鋼のメンタル”の名の通り、強心臓をイメージしたハート型グミに仕上げた。数量限定で、なくなり次第終了となる。
