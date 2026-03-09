WBC1次ラウンド・プールB

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日（日本時間8日）、1次ラウンド・プールBが行われた。米国―英国戦（ダイキン・パーク）は、米国が9-1で完勝した。この試合ではアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）の打球でフェンスの一部が“壊れる”事態が発生した。

米国は先制を許すも、5回にカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）の2ランなど、一挙5点で逆転した。衝撃シーンが生まれたのは6回の米国の攻撃だ。1死一、三塁からジャッジが左翼越えの適時打を放った。ダイレクトでフェンスに当たり、格子状のフェンスの一部が取れて色が変わっていた。

打球速度109.5マイル（約176.2キロ）の強烈な一撃で生まれた珍事。中継した米スポーツ放送局「FOXスポーツ」も公式Xで速報すると、日本人ファンからも驚きの声が相次いだ。

「意味不明すぎて映像確認したらガチだった……」

「ストラックアウトで草」

「綺麗に1個だけ壊してるの好き」

「ありえない」

「やっぱジャッジと大谷だけやってる競技違うでしょ」

一方の日本代表は、日本時間8日のオーストラリア戦の勝利で1次ラウンド3連勝。1試合を残し、1位突破で準々決勝進出を決めた。米国とは準決勝以降で対戦の可能性がある。



