ブンデスリーガ 25/26の第25節 ウニオン・ベルリンとブレーメンの試合が、3月9日01:30にアン・デア・アルテン・フェルステライにて行われた。

ウニオン・ベルリンはイリヤース・アンサ（FW）、アンドレイ・イリッチ（FW）、アンドラス・シェーファー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレーメンは菅原 由勢（DF）、ケケ・トップ（FW）、ロマーノ・シュミット（MF）らが先発に名を連ねた。

18分に試合が動く。ウニオン・ベルリンのデリック・ケーン（DF）がPKを決めてウニオン・ベルリンが先制。

19分にウニオン・ベルリンのアンドラス・シェーファー（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

31分ブレーメンが同点に追いつく。イェンス・ステーイ（MF）のアシストからオリビエ・デマン（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに35分ブレーメンが逆転。キャメロン・プエルタス（MF）のアシストからイェンス・ステーイ（MF）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とブレーメンがリードしてハーフタイムを迎えた。

ブレーメンは後半の頭から2人が交代。ケケ・トップ（FW）、ニクラス・シュターク（DF）に代わりレオナルド・ビッテンコート（MF）、フリアン・マラティーニ（DF）がピッチに入る。

63分、ウニオン・ベルリンが選手交代を行う。アルヨッシャ・ケムレイン（MF）から鄭 優営（MF）に交代した。

66分ブレーメンが追加点。ロマーノ・シュミット（MF）のアシストからマルコ・グリュル（FW）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

70分、ウニオン・ベルリンが選手交代を行う。イリヤース・アンサ（FW）からティム・スカルケ（MF）に交代した。

82分、ウニオン・ベルリンは同時に2人を交代。スタンリー・ヌソキ（DF）、ヤニク・ハベラー（MF）に代わりオリバー・バーク（FW）、クリストファー・トリメル（DF）がピッチに入る。

83分、ブレーメンが選手交代を行う。マルコ・グリュル（FW）からユスティン・エンジンマー（FW）に交代した。

90+2分、ブレーメンが選手交代を行う。ロマーノ・シュミット（MF）からパトリツェ・チョビッチ（MF）に交代した。

90+3分、ブレーメンが選手交代を行う。菅原 由勢（DF）からアイザック・シュミット（MF）に交代した。

後半終了間際の90+4分ブレーメンが追加点。レオナルド・ビッテンコート（MF）のアシストからパトリツェ・チョビッチ（MF）がゴールで1-4。3点差となる。

以降は試合は動かず、ブレーメンが1-4で勝利した。

なお、ブレーメンに所属する菅原 由勢（DF）は先発し90+3分までプレーした。

2026-03-09 03:40:22 更新