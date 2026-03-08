この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【これは買い】シガーソケットに挿すだけ！KASUVARの11.5インチ大画面Androidナビ「KAR12W」が「持ち運べて最高」な神アイテムだった【PR】

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

※プロモーションを含みます。

洗車系YouTubeチャンネル「ゆとり所長-Yutori-」が、「【持ち運べて最高】11.5大画面Androidナビ兼カーオーディオ「KAR12W」これは買いです！【KASUVAR】」と題した動画を公開。シガーソケット1本で手軽に設置できるKASUVARのAndroidポータブルナビ「KAR12W」をレビューした。



動画で紹介された「KAR12W」は、Android OSを搭載した11.5インチのポータブルディスプレイオーディオだ。出演者は「何と言っても取付の難易度ゼロ」と、その手軽さを最大の魅力として挙げる。一般的なカーナビの設置に必要な専門知識や高額な工賃、時間が一切かからず、誰でもすぐに最新のカーエンタメ環境を構築できると高く評価した。



開封レビューでは、横長のタブレットのような本体や、日本語対応の取扱説明書、シガーソケット用電源ケーブルといった付属品一式を紹介。本体は約705gと軽量で、最初から反射防止フィルムが貼られている点にも触れた。ただし、自身の車ではダッシュボードの形状が合わず設置できなかった経験から、購入前に設置スペースの寸法を確認するよう注意を促している。



自宅での動作確認では、モバイルバッテリーを電源として使用。起動時間は約28秒とスムーズで、IPS液晶の美しい画面で各種アプリが快適に動作することを示した。ワイヤレスでのAndroid Auto接続や、SDカードに保存した動画・音楽の再生も実演。内蔵スピーカーの音質については「決して音質はよくありません。聴けるだけマシってレベル」と率直に評価したが、AUXやBluetoothなどの外部出力を使えば高音質で楽しめる点も解説した。



総評として、本製品を「車用の機能を持ったタブレットって考えればかなり使える」と表現。車内はもちろん、電源さえあれば自宅や外出先でも使える汎用性の高さを強調し、「とても魅力的な商品」だと結論付けた。手軽にカーライフを充実させたいユーザーにとって、有力な選択肢となるだろう。