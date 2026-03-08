「日本サッカーの屈辱」「嘘のよう」森保ジャパン戦士が“まさかの事態”で韓国メディアが驚き「日本代表に致命的な打撃」

「日本サッカーの屈辱」「嘘のよう」森保ジャパン戦士が“まさかの事態”で韓国メディアが驚き「日本代表に致命的な打撃」