アメリカとイランの戦闘をめぐりトランプ大統領は7日、「アメリカは妥協を求めていない」と述べ、攻撃を続行する考えを強調しました。中継です。

戦闘の終結に向けては、アメリカとイランによる交渉がカギとなりますが、トランプ氏は現時点で交渉には応じない姿勢を強調しています。

トランプ大統領「イランは妥協したがっているが、我々は求めていない。現時点で彼らを破壊しつつあるが、まだ達成していない」

また、地上部隊の派遣については「非常に正当な理由がある場合に限る」と慎重な姿勢を示しました。

そして、攻撃初日に160人以上の少女が殺害されたとされるイラン南部の小学校への攻撃については、「イランの仕業だ」と述べました。

「イランの兵器は精度が悪い」としましたが、具体的な根拠は示していません。

小学校は隣接するイラン側の海軍基地と同時に攻撃を受けていて、ヘグセス国防長官は「調査中」だとしています。

これに先立ってトランプ氏は、イランとの戦闘で死亡した6人のアメリカ兵を追悼する式典に出席しました。

こうした中、ワシントン・ポストは7日、アメリカの情報機関・国家情報会議が「大規模攻撃を行ったとしてもイランの軍部や宗教指導者を排除できる可能性は低い」と分析する報告書をまとめていたと報じました。

報告書は攻撃開始のおよそ1週間前にまとめられたもので、反体制派が国を掌握する見通しは「ありそうもない」と分析しているということです。

攻撃前から既にイランの体制転換は難しいと分析されていた形です。

一方、トランプ氏は7日、イギリスが中東に空母2隻の派遣を検討していると明らかにした上で、「既に勝利した後で戦争に参加する人々は必要ない」として、支援の申し出があっても拒否する考えを示しました。

イランを無条件降伏に追い込むと強気の姿勢のトランプ氏ですが、イラン側の激しい抵抗は続きそうで、戦闘が長期化する懸念が一層深まっています。