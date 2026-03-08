この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「日本人ってやっぱり個性的だよね」韓国人留学生が驚愕した“真逆”の価値観、これが日本の現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「【衝撃の真実】韓国人は日本人をどう思う？5つの印象を教えます」と題した動画を公開。東京大学の博士課程に在籍する韓国人留学生のパクくん氏が、来日8年で感じた「韓国人が抱く日本人の印象」を5つのテーマで解説した。



動画の冒頭でパクくん氏は、ある日韓国の友人に「日本人ってやっぱり個性的だよね」と言われ、衝撃を受けたと語る。母国・韓国では「周りと同じでいることが安心感に繋がる」文化があり、個性を出すと「空気が読めない」と陰口を叩かれることもあるという。一方、日本では多様なファッションや価値観が受け入れられており、「日本は個性を潰さない国なんだなと心の中から実感しました」と述べた。



しかしその一方で、日本社会には強い「集団主義」が存在すると指摘。運動会の行進や通勤電車の整列など、全員がルールを守り同じ方向を向く光景は、韓国人の目に「軍隊か」と映るほど統制が取れているという。就職活動のグループ発表で自らが主導しすぎた際、社員から「みんなが納得して進めた方が気持ちよく発表できる」と諭された経験を挙げ、「全員の和を大事にする文化がありました」と振り返った。



さらに、日本人の特徴として「細部へのこだわり」を挙げる。0.28mmのボールペンや、喫茶店で提供されたトーストに「バターが均等に角まで塗られていた」エピソードを紹介。速さと効率を重視する韓国文化とは対照的に、一見どうでもいい部分にまで時間をかける姿勢に驚いたという。このほか、「交通マナーが異次元レベル」「他人への配慮がすごすぎる」といった点にも言及した。



パクくん氏は、こうした「個性が強いのに集団を崩さない」「細部に命をかけているのに表に出さない」といった矛盾した側面に、当初は戸惑いを感じたと明かす。しかし、「静かすぎる電車」や「言葉の少ない優しさ」に触れる中で、この国には「見えない優しさがある」と気づいたと語る。それは言葉や行動ではなく、「空気そのものに染み込んでいる」優しさであり、それに気づいた時の感動は何倍にもなると締めくくった。