レジェンド・熊田曜子が登場。2024年のポールダンスの世界大会で、2位になった。

「新しい経験をしてみたくて、挑戦しました。特にストイックに取り組んでいるという意識はなくて、本当にただ楽しくてやり続けた結果ですね。でもやっぱり、大会で表彰されたいという気持ちが強くなり、日々レッスンに励んでいます。今回の写真集は、前作に引き続いてポールダンスがコンセプト。どうしても竹林を背景に撮影してもらいたくて、ポールを立てられる竹林を探しました。竹林での撮影中、ポールに登りながらポーズをとっていたら、観光客の皆さんと目が合ってしまい、少し恥ずかしかったです（笑）」

長年、グラビアやバラエティ番組で、トップを走り続けている。

「デビューからずっと、すべてのお仕事は毎回がオーディションだと思っています。だから、毎回全力で取り組んでいます。グラビアに関しては、今後自分にしかできないポーズを作りたいですね。今作が41冊めの写真集ですが、もう次回作を見据えています。グラビアが本当に好きなので、 “生涯現役” が目標ですね」

くまだようこ

43歳 1982年5月13日生まれ 岐阜県出身 T164・B92W56H84 高校在学中の2001年に「ミスマガジン2001」のオーディションに参加。その後グラビア誌やバラエティ番組で注目を集め、トップグラドルとなった。41冊めとなる最新写真集の発売イベントが、3月22日12時から、東京・書泉グランデ7階にて開催。そのほか最新情報は、公式Instagram（@kumadayoko）、公式YouTube「熊田曜子 〜40代で自分史上最強になる〜」（https://www.youtube.com/@-40）にて

※熊田曜子41st写真集『GRAVITYLESS』は双葉社より3月18日に発売

写真・篠原 潔