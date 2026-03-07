米記者に聞かれた日本の強み「ショウヘイ・オオタニがいるところ」

■日本 13ー0 チャイニーズ・タイペイ（6日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は6日、チャイニーズ・タイペイ戦に13-0でコールド勝利を収めた。試合後、村上宗隆内野手（ホワイトソックス）が米メディアの質問に応じた。まさかの発言が話題になっている。

この試合、口火を切ったのは大谷の一発だった。2回1死満塁で回ってきた第2打席、大谷は4球目の変化球を捉えると、打球はあっという間に右翼席に飛び込んだ。打球速度165キロ、飛距離112メートルの豪快弾に球場は騒然となった。

初回、3回にも安打を放ち、終わってみれば3安打5打点。サイクル安打に王手をかける活躍を見せた。チームも13得点でコールド勝ちを収めた。

試合後、MLBネットワークが公開した動画では村上がインタビューに応じていた。デジタルラジオ局「Sirius XM」の番組「MLBネットワーク・ラジオ」でホストを務めるダニ・ウェクセルマン氏の「侍ジャパンの打線の強みは？」という質問に。「ショウヘイ・オオタニがいるところですかね」と“呼び捨て”で返事をした。

これにはウェクセルマン氏も自身のX（旧ツイッター）を更新。「それに通訳は必要なかったよ」と笑った。（Full-Count編集部）