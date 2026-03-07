¡Ö·ë¶É¥·¥ó¥×¥ë¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÍñ¤¬¤³¤ó¤Ê¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×µæ¶Ë¤Î¤æ¤ÇÍñ¥ì¥·¥Ô3Áª
µæ¶Ë¤Î¤æ¤ÇÍñ¥ì¥·¥Ô¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö³ÆÌó15Ê¬
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î´ÊÃ±¤ª¤«¤º¤Î¥«¥í¥ê¡¼¡¦¥«¥ì¡¼É÷Ì£¤Î¥¦¥Õ¥Þ¥è¡¡Ìó206kcal¡¿1¸Ä
¡¦¤æ¤ÇÍñ¤ÎÇò¤À¤·¤È¥Ð¥¸¥ë¥ª¥¤¥ëÄÒ¤±¡¡Ìó261kcal¡¿1¸Ä
¡¦¥Ç¥å¥«É÷Ì£¤Î¥«¥ê¥«¥ê¤æ¤ÇÍñ¥µ¥é¥À¡¡Ìó189kcal¡¿1¸Ä¡¡
¥«¥ì¡¼É÷Ì£¤Î¥¦¥Õ¥Þ¥è¤Î¥ì¥·¥Ô
¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¥¦¥Õ¤ÏÍñ¡¢¥Þ¥è¤Ï¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¤³¤È¤Ç¡¢È¾½ÏÍñ¤Çºî¤ë¥¦¥Õ¥Þ¥è¤Ï¡¢¥Ó¥¹¥È¥í¤ä¥«¥Õ¥§¤ÎÄêÈÖÁ°ºÚ¤Ç¤¹¡£
¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤¬ÎÉ¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢¥«¥ì¡¼Ê´¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
¥«¥ì¡¼É÷Ì£¤Î¥¦¥Õ¥Þ¥è¤ÎºàÎÁ¡Ê2¸ÄÊ¬¡Ë
Íñ¡¡2¸Ä¡ÊL¥µ¥¤¥º»ÈÍÑ¡Ë
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¡Âç¤µ¤¸2
µíÆý¡¡¾®¤µ¤¸2
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡¾®¤µ¤¸2
¥«¥ì¡¼Ê´¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2
¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¡¾¯ÎÌ
º½Åü¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
¥«¥ì¡¼É÷Ì£¤Î¥¦¥Õ¥Þ¥è¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¾®Æé¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤ÆÊ¨Æ¤µ¤»¤¿¤é¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤«¤é½Ð¤·¤¿Íñ¤ò¤ª¶Ì¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÆþ¤ì¤ë¡£
¢¡¡7Ê¬è§¤Ç¤¿¤é¡¢Îä¿å¤Ë¼è¤Ã¤Æ³Ì¤ò¤à¤¤¤Æ»®¤Ë¾è¤»¤ë¡£
£¡¡Íñ°Ê³°¤ÎºàÎÁ¤ò¤¹¤Ù¤Æº®¤¼¡¢¢¤Ë¤«¤±¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Ï¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ò¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¹¤°¤ÎL¥µ¥¤¥º¤ÎÍñ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£M¥µ¥¤¥º¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢6Ê¬È¾¤Û¤É¤Ç²«¿È¤¬Î®¤ì½Ð¤ëÈ¾½ÏÍñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¸Ç¤µ¤Ëè§¤Ç¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¥Ñ¥ó¤òÅº¤¨¤ë¤È¡¢²«¿È¤Îº®¤¶¤Ã¤¿¥½¡¼¥¹¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡ª
¤æ¤ÇÍñ¤ÎÇò¤À¤·¤È¥Ð¥¸¥ë¥ª¥¤¥ëÄÒ¤±¤Î¥ì¥·¥Ô
°Õ³°¤Ë¤â¡¢Çò¤À¤·¤È¥Ï¡¼¥Ö¤ÎÁêÀ¤Ï¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡ªÇò¤À¤·¤Î»ÝÌ£¤È¥Ð¥¸¥ë¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥ëÉ÷¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¤¥ë¤ÏÌ£¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢Àè¤ËÇò¤À¤·¤Ç²¼Ì£¤òÉÕ¤±¤Æ¤«¤é¡¢¹áÌ£¥ª¥¤¥ë¤ËÄÒ¤±¹þ¤à¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤æ¤ÇÍñ¤ÎÇò¤À¤·¤È¥Ð¥¸¥ë¥ª¥¤¥ëÄÒ¤±¤ÎºàÎÁ¡Ê2¸ÄÊ¬¡Ë
¤æ¤ÇÍñ¡¡2¸Ä
AÇò¤À¤·¡¡Âç¤µ¤¸1¤È1¡¿2
A¿å¡¡Âç¤µ¤¸£±¡¿2
B¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡Âç¤µ¤¸3
B¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¡¤Ò¤È¤«¤±¡ÊÊñÃú¤ÇÄÙ¤¹¡Ë
BÀÖÅâ¿É»Ò¡¡1ËÜ
B´¥Áç¥Ð¥¸¥ë¡¡¾®¤µ¤¸1
À¸¥Ð¥¸¥ë¡¡1Ëç¡Ê¤¢¤ì¤Ð¡Ë
¤æ¤ÇÍñ¤ÎÇò¤À¤·¤È¥Ð¥¸¥ë¥ª¥¤¥ëÄÒ¤±¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Ë¤æ¤ÇÍñ¤ÈA¤òÆþ¤ì¤Æ1¡Á2»þ´ÖÃÖ¤¡¢²¼Ì£¤òÉÕ¤±¤ë¡£
¢¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËB¤òÆþ¤ì¡¢¤×¤¯¤×¤¯¤ÈË¢¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¤é¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¡¢ÁÆÇ®¤ò¼è¤ë¡£
£¡¡¡¤Î¤æ¤ÇÍñ¤Î¿åÊ¬¤ò¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¡¤¤È¤ê¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢¢¤È¤Á¤®¤Ã¤¿À¸¥Ð¥¸¥ë¤ÎÍÕ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Ò¤ÈÈÕÃÖ¤¤¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
ÄÒ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¹áÌ£¥ª¥¤¥ë¤â°ì½ï¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¥ó¤ä¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤Ë¾è¤»¤Æ¤É¤¦¤¾¡ª
¤æ¤ÇÍñ¤Ï¡¢ÎäÂ¢¤«¤é½Ð¤·¤¿¤Æ¤ò8Ê¬è§¤Ç¸Ç¤æ¤Ç¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥¤¥ë¤Ë¿åÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸Ç¤æ¤Ç¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¤æ¤ÇÍñ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ç¥å¥«É÷Ì£¤Î¥«¥ê¥«¥ê¤æ¤ÇÍñ¥µ¥é¥À¤Î¥ì¥·¥Ô
²æ¤¬²È¤ÎÂçÄêÈÖ¡ª¥Ç¥å¥«¤È¤Ï¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤È¥¯¥ß¥ó¹á¤ëÃæÅì¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¤æ¤ÇÍñ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¡¢¥«¥ê¥«¥ê¤ËßÖ¤Ã¤¿¥Ñ¥óÊ´¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¥¿¥¤¥×¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥å¥«É÷Ì£¤Î¥«¥ê¥«¥ê¤æ¤ÇÍñ¥µ¥é¥À¤ÎºàÎÁ¡Ê2¸ÄÊ¬¡Ë
¤æ¤ÇÍñ¡¡2¸Ä
A¥Ñ¥óÊ´¡¡Âç¤µ¤¸2
A¤¯¤ë¤ß¡¡10g
AÇò¤´¤Þ¡¡¾®¤µ¤¸1
B¥¯¥ß¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¡¾®¤µ¤¸1
B¥³¥ê¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¡¾®¤µ¤¸1
B±ö¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿6¡Á1¡¿4
B¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡¾®¤µ¤¸2
¥Ç¥å¥«É÷Ì£¤Î¥«¥ê¥«¥ê¤æ¤ÇÍñ¥µ¥é¥À¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¤¯¤ë¤ß¤ÏºÙ¤«¤¯¹ï¤ß¡¢Â¾¤ÎA¤È°ì½ï¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤³¤ó¤¬¤ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ãæ¼å²Ð¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
¢¡¡²Ð¤ò»ß¤á¡¢B¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
£¡¡»®¤Ë¤æ¤ÇÍñ¤ò¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¾è¤»¡¢¢¤ò¿¶¤ê¤«¤±¤¿¤é¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
¤ª¹¥¤ß¤Ç¡¢¹ï¤ß¥Ñ¥»¥ê¤ò»¶¤é¤¹¤È¸«¤¿ÌÜ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤äÉûºÚ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤æ¤ÇÍñÎÁÍý¤Ç¤¹¡£Íñ¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Î¸Ç¤µ¤Ëè§¤Ç¤Æ¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹