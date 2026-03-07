ベンチに掲げられたユニホームは…

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦。13-0で7回コールド発進した。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（ドジャース）が先制満塁弾を含め3安打5打点、サイクル安打に迫る大暴れ。この試合、ユニホームがベンチに飾られたダルビッシュ有投手（パドレス）が試合後に秘話も明かし、感動を呼んでいる。

この日の試合前、侍ジャパンのベンチには背番号11のダルビッシュの侍ユニホームが掲げられた。高橋と北山の投手陣2人が丁寧に掲げる様子が中継に映り、近くを通った大谷もその様子を見つめて笑顔。前回大会でも負傷離脱した鈴木誠也らのユニホームをベンチに掲出したが、ダルビッシュとともに世界一を目指す決意が見て取れた。

試合後、ダルビッシュはXを投稿し、このユニホームに言及。「宮崎合宿最終日にマイアミで返してねってユニフォーム渡したらこんな事してくれて感動しました」と明かした。ダルビッシュは手術明けの影響で今大会、選手ではなくアドバイザーとして2月の宮崎合宿に参加。後輩に経験や技術を惜しみなく伝えた。ユニホームはその際に託したもので、選手たちの粋な計らいだった。「明日もアメリカから応援しています」とつづった。

日本の深夜1時10分に投稿されたポスト。裏話を知った日本のファンからは「3年前の誠也を彷彿とさせました」「出場選手は心強いだろうな！！」「なんか、泣けてきちゃいました。素晴らしい選手達ですね」「夜中に泣かせないでくれ…」「こんな心強い応援団長いないよ」など、感動のコメントが殺到していた。

ダルビッシュはインスタグラムでも大谷が本塁打を打って喜ぶ写真などをアップし、クラッカーがはじける絵文字1つで侍ジャパンの勝利を祝福していた。その際も「ありがとうございます」というメッセージと涙の絵文字を添えた。想いを託した後輩たちの世界一を願っている。



（THE ANSWER編集部）