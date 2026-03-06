久保建英、復帰へ着実に歩みを進める…指揮官「来週には復帰時期を話せるかもしれない」
レアル・ソシエダを率いるペッレグリーノ・マタラッツォ監督は、日本代表MF久保建英の現状について語った。6日、スペインメディア『エル・デスマルケ』が同指揮官のコメントを伝えている。
久保は1月18日に行われたラ・リーガ第20節バルセロナ戦で左足ハムストリングを負傷し、それ以降は欠場が続いている。先月下旬には練習を再開したことが伝えられたものの、復帰を果たすことはできていない。
7日に行われるラ・リーガ第27節アトレティコ・マドリード戦の前日会見に出席したマタラッツォ監督は、久保のコンディションについて問われると、「彼は順調に回復している」とコメントしつつも、復帰時期は未だに決まっていないようだ。
「まだ詳しい情報を伝える段階ではないが、来週に聞かれれば、復帰時期についてより具体的な時期を話せるかもしれない。まだ発表できる段階ではないが、それほど長くはかからないはずだ」
ソシエダは7日にアトレティコ・マドリードと対戦した後、オサスナ戦、ビジャレアル戦と続いていく。
久保は1月18日に行われたラ・リーガ第20節バルセロナ戦で左足ハムストリングを負傷し、それ以降は欠場が続いている。先月下旬には練習を再開したことが伝えられたものの、復帰を果たすことはできていない。
「まだ詳しい情報を伝える段階ではないが、来週に聞かれれば、復帰時期についてより具体的な時期を話せるかもしれない。まだ発表できる段階ではないが、それほど長くはかからないはずだ」
ソシエダは7日にアトレティコ・マドリードと対戦した後、オサスナ戦、ビジャレアル戦と続いていく。