miwaが、「THE FIRST TAKE」にて新曲「桜みたいな恋なんだ」を初披露した。

今楽曲は、キリンビール株式会社（以下、キリンビール）が実施する桜を守る活動「晴れ風ACTION」”にmiwaが共感し、書き下ろした1曲。2024年4月に発売された「キリンビール 晴れ風（以下、晴れ風）」は、ビールとともに楽しまれてきた日本の風物詩（＝桜・花火）を守り、そこに集う人々の笑顔を未来につなげることを目指す取り組み「晴れ風ACTION」を通じて、累計3.8億本突破している商品だ。

今回、「晴れ風ACTION」の一環として、桜の楽曲を歌ってきたアーティストとともに、「THE FIRST TAKE」を通じて桜の支援の輪を拡大。晴れ風ACTIONに共感したmiwaが、本日「THE FIRST TAKE」へ出演し、桜への想いを込めた新曲を歌唱した。

◆ ◆ ◆

◾️miwa コメント

桜は、ただ咲いているだけじゃない。

毎年そこにいて、出会いも別れも、涙も笑顔も、全部知っている。

だから桜を守ることは、景色を守ることじゃなくて、私たちの記憶や、大切な瞬間を守ることだと思います。

桜の下でこの曲を聴いたとき、あなたは誰を思い浮かべますか？

どんな春を思い出しますか？

桜はいつも、私たちのそばで静かに見守ってきた。

だからこそ、未来の春も変わらず咲き続けられるように、桜を守る活動に心から共感しています。

未来の誰かが、また桜の下で恋をして、心が咲くように。

この歌が、あなたの春にそっと届きますように。

◆ ◆ ◆

また、今楽曲は自身の代表曲「片想い」を彷彿させるピアノバラードだという。本日初公開されたジャケット写真も、どこか当時の「片想い」のジャケット写真とリンクしたものになっているとのことだ。

さらに、「THE FIRST TAKE」での新曲公開後、3月8日（＝miwaの日）には、配信リリースも決定した。MVの公開も同日控えているということで、楽しみにお待ちいただきたい。

「桜みたいな恋なんだ」ジャケット写真

「片想い」ジャケット写真