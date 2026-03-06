森川ジョージ氏による人気漫画「はじめの一歩」の作品公式Xが更新され、4日発売の「週刊少年マガジン14号」に掲載した1515話について、編集部側の入稿ミスにより一部のセリフが入っていない状態での掲載となったことを報告。森川氏、読者に対して謝罪した。

同Xに週刊少年マガジン編集部名義の文面が掲載され、「2026年3月4日（水）発売の週刊少年マガジン14号に掲載いたしました『はじめの一歩』1515話につきまして、編集部側の入稿ミスにより、340、341ページのセリフが入っていない状態での掲載となってしまいました」と報告。

セリフが入った正しいページは週刊少年マガジン公式サイトに掲載し、アプリ「マガポケ」版はすでに修正が完了しているという。電子版についても修正対応を実施中で、順次正しいデータに切り替わるとした。

同編集部は「読者の皆様ならびに森川ジョージ先生に多大なるご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、「今後はこのようなことがないように細心の注意をしていく所存です。引き続き本作をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。