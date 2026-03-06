この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説！ゴールド・シルバー暴落は絶好の「仕込み時」。データが示す“次の局面”とは

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで、「ゴールド・シルバーは本当に終わったのか？暴落後に起きる“次の局面“を解説」と題した動画で、ゴールド・シルバーが下落した今こそ、どうすべきなのかを解説した。



動画では、最近のゴールドとシルバーの価格急落に対し、専門家の多くが「売り時じゃなくて仕込み時だという判断」をしていると解説。プロの投資家が実践する暴落時の買い方について、具体的な手法とそれぞれのメリット・デメリットを比較しながら紐解いていく。



宮脇氏はまず、2024年1月以降の価格動向に言及。ゴールドが約13%、シルバーが約35%下落したことを指摘しつつも、主要な金融機関は軒並み今後の価格上昇を予測していると明かした。特にゴールドについては、「10%以上ゴールドが下がった後は、12ヶ月以内に高値を更新する」という過去のデータ（アノマリー）が存在することから、現在の価格帯は「割安な水準」であり、投資家にとっては買い集める好機との見方を示した。



その上で、具体的な購入方法として「純金積み立て」「ETF」「現物」「海外口座」の4つを挙げる。純金積み立てはドルコスト平均法でリスクを抑えられるが手数料が高く、ETFは手数料が安くリアルタイムで売買できる利便性が高い。一方で、現物での保有は金融システムが崩壊するような「本当の有事に備えたい人」向けの究極のリスクヘッジだと位置付けた。また、海外口座を利用すれば消費税10%がかからないという大きなメリットがあるが、為替リスクや税務申告の義務も生じると注意を促した。



結論として、宮脇氏はどの資産にも一極集中するのではなく、ポートフォリオ全体の中で貴金属を5～15%程度組み込むことが重要だと説く。最後に宮脇氏は「今回の急落を好機と捉えつつも、冷静にリスクを分散させる戦略が不可欠だ」と動画を締めくくった。