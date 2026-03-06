こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年3月6日（金）0時から3月9日（月）23時59分まで｢Amazon新生活セール｣を開催中。

現在、Fitbit連携、suica対応、心拍計測・睡眠管理・ストレス管理ができる、GoogleのAndroid向けスマートウォッチ「Pixel Watch 2（LTE）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Google Pixel Watch 2 (LTE) Champagne Gold/Hazel Fitbit連携/suica対応/心拍計測/睡眠管理/ストレス管理/アンドロイド向けスマートウォッチ 26,800円 （46%オフ） Amazonで見る PR PR

3つの新センサーで心拍数・皮膚温・ストレスまで管理できるGoogleの「Pixel Watch 2」が46％オフの過去最安値に！

3つの新センサー搭載による高度な健康管理、100%リサイクルアルミニウム筐体、Googleアプリとの高い連携を実現したGoogleのスマートウォッチ「Pixel Watch 2（LTE）」が、Amazonの新生活セールで46％オフの過去最安値に！

高度な心拍数測定、皮膚温測定、ストレスマネジメントが計測できる3つのセンサーを搭載。Google AIと新センサーの組み合わせにより心拍数測定の精度が向上しています。

取得できるデータは、消費カロリー、アクティブな心拍ゾーン、睡眠パターンなど多岐にわたり、日常の健康状態をより正確に把握できます。

ストレスの兆候を検知した際には、Fitbitアプリのガイド付き呼吸セッションなどを活用して管理することも。

スマートウォッチを身につけるだけで、日々の健康状態を継続的にチェックできますよ。

軽量100%リサイクルアルミ筐体とGoogleアプリ連携でもっと便利に

本体には、100%リサイクルアルミニウム製の軽量ボディを採用。前モデル（第1世代）と比べて、さらに軽く、着け心地が向上しています。

もちろん、Googleサービスとの連携も強み。GoogleカレンダーやGmailなどのアプリにも対応しており、イベントの確認、メッセージの返信、表示、削除などを腕元で操作可能。

スマートフォンを取り出さなくても、日常のタスク管理がスムーズにできます。

バッテリー性能も強化され、1回の充電で最大24時間使用可能（常時表示ディスプレイON時）。

LTEモデルなら、スマートフォンが近くになくても通信機能を利用でき、外出時や運動時にも便利です。

なお、上記の表示価格は2026年3月6日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

