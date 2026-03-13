この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「News65｜独身の元気が出るTV」が「【漫画】年金未払いで老後を迎えるとどうなる？貯金を選んだ男と、年金を払った男…30年後に待っていた残酷な結末とは【年金未納・老後年金】」を公開した。動画では、年金未納を続けた男と、年金を払い続けた男の人生を比較し、公的年金制度の重要性を漫画やショートストーリーでわかりやすく解説している。年金は老後のためだけではなく、万が一の事態に備える「保険」としての役割が強いという結論を提示した。



物語は、不動産業で独立した2人の若者を中心に展開する。親友の光輝は「自分で運用した方がマシだ」と国民年金の支払いを拒否し、稼いだ金を派手に使い込む。一方、主人公の健二は、父親が事故で重傷を負った際、未納期間があったために障害年金を受け取れなかったという現実に直面する。「年金は遠い未来の老後のためだけじゃなかった」と痛感した健二は、年金事務所へ相談に向かう。



事務所の担当者は、経済的に支払いが厳しい場合の「免除制度」について解説。免除申請をすれば未納とは異なり、受給資格期間として国に記録が残る仕組みを説いた。健二はその後、免除申請を済ませ、会社員として再就職し厚生年金に加入する。



それから15年後、督促状を無視し続けた光輝は、強制徴収により銀行口座を差し押さえられてしまう。さらに長年の無理がたたり椎間板ヘルニアを発症。働けなくなり、切り崩すだけとなった貯金も底をつき、老後を前に絶望的な状況に陥った。光輝は「老後資金2000万円問題」を貯金でクリアしたと豪語していたが、それは年金受給を前提とした試算であり、未納者には当てはまらない事実にも気づいていなかった。



動画の終盤、定年退職し穏やかな老後を送る健二は、困窮する光輝に対し「お前が信じた貯金は、使えばなくなる。でも年金は、お前が生きている限り国から支給が続くんだ」と、公的年金の最大のメリットを語る。未納によるリスクと、いざという時のセーフティネットとしての年金の仕組みを深く理解できる内容となっている。

