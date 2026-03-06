名古屋グランパスのFW山岸祐也が結婚したお相手とは

Jリーグ1部・名古屋グランパスのFW山岸祐也が5日、自身のインスタグラムを更新し、タレントでドラマーのSHONOさんと結婚したことを公表した。まさかのキューピッドの存在もあり、「えええー」「美男美女でお似合い」と話題を呼んでいる。

山岸は「いつも熱い応援ありがとうございます！ このたびタレント、ドラマーのSHONOさんと結婚することになりました！」と報告。お相手のSHONOさんとの仲睦まじい2ショットを4枚掲載している。SHONOさんといえば、2024年ワールドカップ（W杯）カタール大会で現地中継に映り込み、「美しすぎるサポーター」として世界の注目を集めたことでも知られる。

さらに「恋のキューピット @keigostagram けーごありがとう！」ともつづった。日本代表・森保一監督の息子・森保圭悟さんがきっかけで交際に発展したことも明らかにした。

SHONOさんも「家族や友達と過ごすのがだーーーいすきなんですが、同じくらい祐也くんと過ごすのが楽しくて大好きです」「私は根っからのジュビロ磐田サポーターですが、これからは同じくらい山岸祐也をサポートしていきたいとおもいます」と愛情たっぷりにインスタグラムで投稿した。

山岸の投稿には「えええーおめでとうございます」「ジュビロに移籍はしないでください！」「美男美女でとってもお似合い」「わー！！ 素敵なご夫婦」など、祝福が相次いでいる。

32歳の山岸は尚志高、流通経大から2016年にザスパクサツ群馬入団。FC岐阜、モンテディオ山形、アビスパ福岡を経て2024年から名古屋でプレーしている。人生の伴侶を得て、さらなる飛躍を期待したい。



（THE ANSWER編集部）