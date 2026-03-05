世界が注目するマジシャンが大集結！『Japan National Championship of Magic 2026』
The MAGIC ACADEMY of TOKYO は、真の日本一のマジシャンを決める頂上決戦の大会として毎年注目を集めている『Japan National Championship of Magic 2026』(以下、JNCM2026)を、今年は4月 11 日(土)のクロースアップ部門と4月 12 日(日)のステージ部門の 2 日間に渡って開催することを決定し、チケットの先行販売を開始した。
■マジックの真の日本一を目指して競う大会
『Japan National Championship of Magic 2026』(以下、JNCM2026)は、”The MAGIC ACADEMY of TOKYO”が主催するマジックの全国大会で、国内外から参戦する強豪マジシャンの中で予選を勝ち抜いた決勝進出者 8 名が、マジックの真の日本一を目指して競う大会だ。
大会には 2 つの部門があり、4 月 11 日(土)は観客の目の前で奇跡を起こす「クロースアップ部門」、4 月 12 日(日)は舞台上で華麗な演技を披露する「ステージ部門」を実施。全国から選抜された実力者たちが日本一の名誉を懸けて競い合う。
そして、「クロースアップ部門」と「ステージ部門」をそれぞれ勝ち抜いた中から、真の日本一のマジシャンの座となるグランプリを獲得したマジシャンに授与される賞金100 万円を懸けた白熱の戦いも見どころだ。
会場は、東京・渋谷区恵比寿のシアター代官山(劇団ひまわり専用劇場)での開催となる。
また JNCM2026 を主催する The MAGIC ACADEMY of TOKYO は今般、世界最大のマジックコンテストを統括する国際機関 FISM(Fédération internationale des sociétés magiques)に正式に公認され加盟団体となった。
ちょうど昨年 5 月に開催された JNCM2025 では、ハイレベルな戦いを繰り広げる中でボタンを使ったオリジナルの演技を披露した Ibuki が、その後 7 月に FISM 主催にてイタリア・トリノで開催されたマジック界のオリンピックとも言われる世界最高峰のマジックの大会 FISM2025 において、日本人マジシャンとして初のグランプリを獲得しました。JNCM で頭角を現したマジシャンが国際的なマジックの大会 FISM にて世界レベルで活躍する。そのような、マジシャンにとって、いわば登竜門的立ち位置を確立しつつある大会と言える。
■Ibuki/KiLa/高橋匠/Tempei が世界レベルの技を披露する SPECIAL SHOW も開催!
さらに 4 月 12 日(日)には、2025 年の活躍マジシャンを表彰する『Magic Academy Award 2025』の授賞式も開催!次世代のマジシャンの育成や文化伝統の発展に寄与することを目的としたマジックサークル「The MAGIC ACADEMY of TOKYO」が制定するアワードで、
毎年厳格なる審査を行い受賞者を選出している。
授賞式では、過去 1 年間に日本国内で最も活躍したマジシャンに贈る MAGICIAN of the YEAR(マジシャン・オブ・ザ・イヤー)を今年受賞する Ibuki と昨年受賞したKiLa、世界が注目するマジシャン1位に選ばれた高橋匠、シルク・ドゥ・ソレイユ公式登録アーティストの Tempeiがこの日だけの SPECIAL SHOW を披露する!
「The MAGIC ACADEMY of TOKYO」
「The MAGIC ACADEMY of TOKYO」
