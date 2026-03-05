アイロンビーズにはまる中国の若者

アイロンビーズはもともと子供向けの知育玩具として販売されていたが、ソーシャルメディアで広く発信されるようになり、今ではストレスを解消や人との交流、自分を表現するアイテムとして若者の間で人気となっている。中国で春節（旧正月、今年は2月17日）連休にアイロンビーズを共同購入した若い消費者の数は前年同期比で9018％増と90倍以上増に達した。この簡単な手作りを楽しむ玩具が若者の新たな余暇の選択肢になっているのはなぜなのだろうか？楽しさだけでなく、どんな点に注意し、重視すべきなのだろうか？中国新聞網が伝えた。

北京の小中高校の冬休み最終日、ショッピングモール・京西大悦城の中にある「DIYショップ」に行くと、たくさんの人が下を向いて、目の前にあるカラフルなビーズを一生懸命並べていた。店員の田分分（ティエン・フェンフェン）さんは、アイロンで仕上げをしたり、道具を運んだりと、てんてこ舞いの忙しさだった。田さんは「この冬休み、店は毎日予約でいっぱいだった。客の9割がアイロンビーズを楽しみに来ていて、その主力層は学生だった」と振り返る。

アイロンビーズはカラフルなビーズを専用プレートの上に並べて絵柄を作り、アイロンの熱で溶かして接着し、プレート状に造形する玩具だ。アイロンビーズでチャームや冷蔵庫マグネット、立体的な装飾品、収納ケースなどを作ることができる。

田さんは、「アイロンビーズは決して難しいものではなく、何より必要になるのが忍耐力。アイロンビーズがこれほど人気になっているのは、主に集中することでストレスを解消できるから。忙しい日常の中で立ち止まり、気持ちを落ち着けることができる。子供にとっては、集中力や忍耐力を鍛えることもできる」とした。

ソーシャルメディアではアイロンビーズのスキルに関するやり取りや作品のシェア、初心者向けのQ＆Aが注目を集め、関連の話題の人気が高止まりしている。ECプラットフォームではアイロンビーズの材料セットや専用道具の売り上げが伸び続けており、多くの愛好者がオンラインで材料を買い、自宅でアイロンビーズを楽しんでいる。（提供/人民網日本語版・編集/KN）