矢沢あいが描く“現代の美人画”──ヱビスビールとの共創企画「門出を彩るヱビスの美人画展」が東京・福岡で開催
漫画家・矢沢あいが描き下ろした“ヱビスの美人画”を中心に構成される展示「門出を彩るヱビスの美人画展」が開催されます。会場は東京・恵比寿のYEBISU BREWERY TOKYOで2026年3月4日から4月13日まで、福岡のONE FUKUOKA BUILDINGでは3月19日から3月29日まで。サッポロビールが展開するヱビスビールとの共創企画として実施されます。
©矢沢漫画制作所／集英社 | photo by ©FASHION HEADLINE
本展の中心となるのは、矢沢あいが本企画のために描き下ろした2点の美人画作品「彩 -あや- 第一景」「彩 -あや- 第二景」です。日本のビール広告文化の中で長く親しまれてきた“美人画”というモチーフを、矢沢あいならではの感性で現代的にアップデートした作品となっています。
©矢沢漫画制作所／集英社 | photo by ©FASHION HEADLINE
©矢沢漫画制作所／集英社 | photo by ©FASHION HEADLINE
会場ではこれらの作品を高さ約3.5メートルの巨大グラフィックとして展示。作品の制作背景やストーリーとともに紹介され、矢沢あいが描く女性像の世界観を空間全体で体感できる構成となっています。さらに、来場者それぞれが“自分の門出”を持ち寄り、ひとつの作品を完成させていく参加型展示も展開されます。
©矢沢漫画制作所／集英社 | photo by ©FASHION HEADLINE
今回の企画では、「東京でバリバリ働く30代の女性で、好奇心旺盛で確固たる自信を持つ人物」というコンセプトが設定されています。新しい門出に向かって一歩踏み出す芯の強さを持ちながらも、揺らぎや迷いも抱えながら前へ進む――そんな現代の女性像が、本企画のイメージとして描かれています。
矢沢あいはその人物像をもとに、主人公となるキャラクター「彩」を描き出しました。普段は控えめな性格ながらも内面には強い情熱を秘めている女性で、仕事にも真摯に向き合う人物として設定されています。
©矢沢漫画制作所／集英社 | photo by ©FASHION HEADLINE
服装にも細やかな物語が込められています。和柄の上着には恵比寿様の神紋である「蔓柏（つるかしわ）」のモチーフがさりげなくあしらわれ、手にしたトートバッグには小さなモノグラムがデザインされています。細部に目を向けると、ブランドの象徴やストーリーが静かに織り込まれていることに気づきます。
©矢沢漫画制作所／集英社 | photo by ©FASHION HEADLINE
桜の花びらが舞う風景の中で軽やかに歩みを進める姿は、人生の新しい章を迎える瞬間を象徴するイメージとして構想されたものです。
©矢沢漫画制作所／集英社 | photo by ©FASHION HEADLINE
さらに東京会場では、矢沢あいの美人画から着想を得て開発された数量限定のオリジナルビール「彩りの幕開け」も登場。山椒と花椒を使用したスパイスエールで、華やかな香りと刺激的な余韻を特徴とする一杯が、展示体験をより印象的なものへと導きます。
©矢沢漫画制作所／集英社 | photo by ©FASHION HEADLINE
そのほか会場では、矢沢あい描き下ろしデザインを用いたTシャツやノート、クリアファイルなどのオリジナルグッズも販売予定。ヱビスビールが長年培ってきた美人画の系譜を、現代のポップカルチャーと結びつける試みとして、門出の季節を彩る文化的な展示となりそうです。
©矢沢漫画制作所／集英社 | photo by ©FASHION HEADLINE
INFORMATION
門出を彩るヱビスの美人画展
【東京】
会場：YEBISU BREWERY TOKYO
会期：2026年3月4日（水）〜4月13日（月）
時間：平日12:00〜20:00 / 土日祝11:00〜19:00
定休日：火曜（祝日の場合は翌日）
【福岡】
会場：ONE FUKUOKA BUILDING 1F イベントスペース
会期：2026年3月19日（木）〜3月29日（日）
時間：平日11:30〜20:00 / 土日祝10:30〜20:00
※3月19日（木）は17:00〜20:00の営業時間
特設サイト
https://www.sapporobeer.jp/yebisu/product/ai_yazawa_202603/
©矢沢漫画制作所／集英社 | photo by ©FASHION HEADLINE
©矢沢漫画制作所／集英社 | photo by ©FASHION HEADLINE
©矢沢漫画制作所／集英社 | photo by ©FASHION HEADLINE
