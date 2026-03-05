この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

#PR

個性的な物件紹介で人気を博すYouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【最古級】国内に5棟のみ。戦後直後の「48型」団地を内見！」と題した動画を公開した。長崎県長崎市にある築77年の「旧魚の町団地」を訪れ、その歴史的価値と、現代における再生プロジェクト「魚町+（うおんまちプラス）」の全貌をレポートしている。



動画では、案内人のココトト氏と共に建物の内外を探索。この団地は1949年に竣工した戦後復興期の公営住宅で、「48型」と呼ばれる標準設計が採用されている。全国に約1700戸建設されたが、現存するのはわずか5棟ほどという希少な建物だ。



1階部分は大胆にリノベーションされ、地域に開かれたシェアスペースとして活用されている。特筆すべきは、天井高を確保するために床を解体し、床面を下げている点だ。壁に残るコンクリートの境目がかつての床の高さを示しており、建物の記憶をデザインとして取り込んでいる。本格的なシェアキッチンやイベントスペースに加え、一枠ずつ本棚を貸し出すシェア型書店「いっぽのたね」や助産院も入居しており、多様な人々が集う場となっている。



一方、4階の一室は当時の姿のまま保存されている。木製の建具や畳、そして48型の大きな特徴である「配膳窓」や「ダストシュート」が現存。隣の部屋へ料理を受け渡すための小窓や、ゴミをまとめて下に落とす設備など、限られたスペースで効率的に暮らすための当時の工夫が随所に見られる。また、当時は各戸に風呂がなく、後年になってお風呂棟が増築されたという歴史的経緯も解説された。



3階には、昭和40年代の暮らしをイメージして家具家電を配置した民泊用の部屋も用意されており、実際に宿泊して当時の空気を体験することが可能だ。



ゆっくり不動産は、ただ建物を保存するだけでなく、現代のニーズに合わせて活用しながら次世代へ継承していくという同プロジェクトのコンセプトを高く評価。歴史的建造物の新たな可能性を示唆する内容で動画を締めくくった。