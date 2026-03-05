¤â¤Ã¤È¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï°û¤ßÌô¤Ç¤âÌÜÌô¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä¼ªÉ¡²ÊÀìÌç°å¤¬Ž¢¿¿¤ÃÀè¤Ë»î¤·¤ÆŽ£¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¤Î²ÖÊ´¾ÉÂÐºö
¢£²ÖÊ´¾É¤Î¼£ÎÅ¤Ï¡ÖÁá¤á¡×¤¬´Î¿´
º£¤äÆüËÜ¿Í¤Î2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¥¹¥®²ÖÊ´¾É¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´Èô»¶ÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â»Ò¤É¤â¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÈ¯¾É¼Ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë°ìÊý¡¢¹âÎð¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¼ã¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¼«¿È¤â²ÖÊ´¾É¤Ç¡¢ËèÇ¯¡¢É¡¿å¤äÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Â¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤Æ¡¢²ÖÊ´¾É¤Î¥±¥¢¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¤Ë·«¤êÊÖ¤·Ë½Ïª¤µ¤ì¤ë¤ÈÉ¡Ç´Ëì¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤ò¤è¤êÉÒ´¶¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¯ÎÌ¤Î²ÖÊ´¤Ç¤â·ã¤·¤¯È¿±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿É¡Ç´Ëì¤ÎÊÑ²½¤³¤½¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¾É¾õ¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¯º¬ËÜ¸¶°ø¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï½Ð¤Æ¤«¤éÁá¤á¤Ë¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢É¡Ç´Ëì¤Î¥Ò¥¹¥¿¥ß¥ó¼õÍÆÂÎ¤ÎÈ¯¸½¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¾É¾õ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡Ö½é´üÎÅË¡¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¡Ê¢¨1¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇËèÇ¯¡¢ºÇ½é¤Ï²æËý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Õ¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¾É¾õ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢º£¤¹¤°»ÔÈÎÌô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤«¡¢¼ªÉ¡²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤º¤¤¤Ö¤ó¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£¤Þ¤º¤Ï¡ÖÅÀÉ¡¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÌô¡×¤ò
¤µ¤Æ¡¢²ÖÊ´¾É¤Î¼£ÎÅ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢°û¤ßÌô¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢²ÖÊ´¾É¤ÇºÇ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏÉ¡¤Î¡Ö²¼É¡¹Ã²ð(¤«¤Ó¤³¤¦¤«¤¤)¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤âÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤¾É¾õ¤ÏÉ¡¿å¡¦¤¯¤·¤ã¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏµÛµ¤¤¬É¡¤«¤éÆþ¤ë¤³¤È¡¢²¼É¡¹Ã²ð¤¬É¡¤ÇºÇ¤âÂç¤¤¯¤ÆÉ½ÌÌÀÑ¤ÎÂç¤¤¤¹½Â¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ò¥¹¥¿¥ß¥ó¤ÎºîÍÑ¤¬É¡¤ÇÀ¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤¬Âè°ì¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÀÉ¡¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÌô¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤ÈÊ¹¤¯¤ÈÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÀÉ¡Ìô¤ÏÉ¡¤ÎÇ´Ëì¤ËÄ¾ÀÜºîÍÑ¤·¡¢Á´¿È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÀÉ¡¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÌô¤Ï¡¢°û¤ßÌô¤Ç¤¢¤ë¡Ö·Ð¸ý¹³¥Ò¥¹¥¿¥ß¥óÌô¡×¤è¤ê¤â¡¢É¡¿å¡¦É¡¤Å¤Þ¤ê¡¦¤¯¤·¤ã¤ß¡¦É¡¤Î¤«¤æ¤ß¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾É¾õ¤ÇÍ¥¤ì¤¿¸ú²Ì¤ò¼¨¤·¡¢À¸³è¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¤Î²þÁ±¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£¤·¤«¤â¡¢É¡¹ÐÆâ¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿À·ÐÈ¿¼Í¤ò²ð¤·¤ÆÀ¸¤¸¤ëÎÞÌÜ¤äÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¤Ë¤âÍ¸ú¡£ÅÀÉ¡Ìô¤ÏÀµ¤·¤¤Êý¸þ¡¦ÎÌ¤ÇËèÆüÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê»ÈÍÑ¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÉ¡¤Å¤Þ¤ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É²þÁ±¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÌäÂê¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢É¡¤Î»ÅÀÚ¤ê¤Î¹ü¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉ¡Ãæ³Ö×¿¶Ê¾É(¤Ó¤Á¤å¤¦¤«¤¯¤ï¤ó¤¤ç¤¯¤·¤ç¤¦)¡×¡¢É¡Ç´Ëì¤¬ËýÀÅª¤Ë¸ü¤¯¼ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈî¸üÀÉ¡±ê(¤Ò¤³¤¦¤»¤¤¤Ó¤¨¤ó)¡×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÌô¤Ç±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¶¹ºõ¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¹³¥Ò¥¹¥¿¥ß¥óÌô¤Ï¡ÖÂèÆóÀ¤Âå¡×
°ìÊý¡¢²ÖÊ´¾É¤Î°û¤ßÌô¤Ç¤¢¤ë¹³¥Ò¥¹¥¿¥ß¥óÌô¤ÏÉ¡¤äÈéÉæ¤Î¤«¤æ¤ß¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯¤¢¤ë´ª°ã¤¤¤Ë¡Ö¸ú¤ÌÜ¤Î¶¯¤¤Ìô¤ò°û¤à¤ÈÌ²¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹³¥Ò¥¹¥¿¥ß¥óÌô¤ÏÂÎ¼Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ú¤Êý¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¿Í¤Ë¤è¤¯¸ú¤¯Ìô¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ç¤ÏÌ²µ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤Ìô¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÏÌ²¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤á¤º¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Ì²¤¯¤Ê¤ëÌô¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤ËÈò¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢»ÔÈÎ¤ÎÁí¹ç´¶ËÁÌô¤äÉ¡±êÌô¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÂè°ìÀ¤Âå¹³¥Ò¥¹¥¿¥ß¥óÌô¡Ê¥¯¥í¥ë¥Õ¥§¥Ë¥é¥ß¥ó¡¢¥¸¥Õ¥§¥ó¥Ò¥É¥é¥ß¥óÅù¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÌ²¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì²µ¤¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤âÃí°ÕÎÏ¤äÈ¿±þÂ®ÅÙ¤¬µÒ´ÑÅª¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£»ÔÈÎ¤Î¡Ö¡û¡ûÉ¡±ê¥«¥×¥»¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À½ÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¤³¤ÎÀ®Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþÁ°¤ËÀ®Ê¬É½¼¨¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÖÊ´¾É¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¡¢ÂèÆóÀ¤Âå¹³¥Ò¥¹¥¿¥ß¥óÌô¡Ê¥Õ¥§¥¥½¥Õ¥§¥Ê¥¸¥ó¡¢¥í¥é¥¿¥¸¥ó¡¢¥»¥Á¥ê¥¸¥ó¡¢¥¨¥Ô¥Ê¥¹¥Á¥óÅù¡Ë¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼ªÉ¡²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ì¤ÐÅ¬ÀÚ¤Ë½èÊý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ì²µ¤¤Ê¤É¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉûºîÍÑ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸ÂèÆóÀ¤Âå¤Ç¤âÊÌ¤ÎÌô¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦Ìô¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤è¤¦¡¢°å»Õ¤Ë±óÎ¸¤Ê¤¯ÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö¹³¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÅÀ´ãÌô¡×
¤½¤·¤ÆÌÜ¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ï¡¢É¡¾É¾õ¤È¤ÏÊÌ¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°û¤ßÌô¤ÏÉ¡¤äÈéÉæ¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ï¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¡¦½¼·ì¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸ú²Ì¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ï¡¢Ä¾ÀÜºîÍÑ¤¹¤ë¹³¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÅÀ´ãÌô¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤ÏÆâÉþ¤ÈÎà»÷¤Î¹³¥Ò¥¹¥¿¥ß¥óÌô¤Î´Þ¤Þ¤ì¤¿ÅÀ´ãÌô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£1Æü2¡Á4²ó¡¢µ¬ÄêÎÌ¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÅÀ´ã¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤«¤æ¤ß¤¬¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÅÀ´ãÌô¤¬½èÊý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë»È¤¦¤È´ã°µ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»ë¿À·Ð¤ò°µÇ÷¤·¤ÆÌÜ¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÎÐÆâ¾ã¡×¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ï¼ºÌÀ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´ã²Ê¤Î°å»Õ¤Ë¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ì¥¸¥ª¥ó´ãÆð¹Ñ¡Ê0.5¡ó¥¨¥Ô¥Ê¥¹¥Á¥ó±ö»À±ö´ãâÛ¥¯¥ê¡¼¥à¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎÌÜÌô¤È°ã¤¤¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤ËÅÉ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ÌÜ¤ò³«¤±¤º¤Ë½¢¿²Á°¤Ë1²óÅÉ¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÌÜÌô¤ò¤¦¤Þ¤¯º¹¤»¤Ê¤¤¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º»ÈÍÑÃæ¤ÎÊý¡¢ÅÀ´ã¤¬Æñ¤·¤¤¤´¹âÎð¤ÎÊý¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ãí¼ÍÌô¤ò»È¤¦¤Ê¤é²¿¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤«
¤³¤¦¤·¤¿´ûÂ¸¤Î¼£ÎÅ¤ò½½Ê¬¤Ë»î¤·¤Æ¤â¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤½Å¾ÉÎã¤Ë¤Ï¡¢Ãí¼ÍÌô¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ª¥Þ¥ê¥º¥Þ¥Ö¡Ê¹³IgE¹³ÂÎÀ½ºÞ¡Ë¡×¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤ëIgE¤ËÄ¾ÀÜÅª¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢½Å¾É¥¹¥®²ÖÊ´¾É´µ¼Ô¤ÎÉ¡¾É¾õ¡¦ÌÜ¤Î¾É¾õ¤¬Í°Õ¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹ñÆâ¤ÎÎ×¾²»î¸³¤Ç¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨4¡Ë¡£ÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¤Î¤¬ÆñÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¼£ÎÅ¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤½Å¾ÉÎã¤Ç¤Ï»î¤¹²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢°ÊÁ°¡Ö1¥·¡¼¥º¥ó¸ú¤¯¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ÎÃí¼Í¡×¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥±¥Ê¥³¥ë¥È¡Ê¥È¥ê¥¢¥à¥·¥Î¥í¥ó¡Ë¶ÚÆùÃí¼Í¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£2025Ç¯11·î¡¢Æ±¼ï¤Î¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¶ÚÆùÃí¼Í2À½ÉÊ¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê¤Ø¤ÎÊÝ¸±Å¬±þ¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¼ªÉ¡°ö¹¢²ÊÆ¬ðôÉô³°²Ê³Ø²ñ¤â¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥±¥Ê¥³¥ë¥ÈA¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¿ä¾©¤µ¤ì¤Ê¤¤¼£ÎÅ¡×¤ÈÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨5¡Ë¡£¤³¤ÎÌô¤ÎºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢Ãí¼Í¸å¤ËÉûºîÍÑ¤¬½Ð¤Æ¤â¸µ¤ËÌá¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡£¼ÂºÝ¡¢¸ª¤ËÃí¼Í¤·¤¿·ë²Ì¡¢¶ÚÆù¤¬°à½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ìô¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë5¤Ä¤ÎÀ¸³è½¬´·
¤Þ¤¿¡¢¼ªÉ¡²Ê¤Ç¤ÎÌô¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤âÂÐºö¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò¤«¤Ê¤êÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¥Þ¥¹¥¯¤òÅ¬ÀÚ¤Ë»È¤¤¡¢²ÖÊ´¤ò²È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤
²ÖÊ´¤òÂÎ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´Èô»¶´ü¤Ë¡¢³°¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤ò·ÑÂ³ÃåÍÑ¤·¤¿²ÖÊ´¾É´µ¼Ô¤Ç¤Ï¡¢½Å¾É¡ÁÃæÅù¾É¤ÎÉ¡¾É¾õ¤¬92¡ó¤«¤é56¡ó¤Ë¸º¾¯¤·¡¢´ã¾É¾õ¤â²þÁ±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨6¡Ë¡£µ¢Âð»þ¤Ë¸¼´ØÀè¤Ç°áÉþ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤«¤é¼¼Æâ¤ËÆþ¤ë¤Ò¤È¼ê´Ö¤âËº¤ì¤º¤Ë¡£
¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò¤ä¤á¤Æ´ã¶À¤Ë¤¹¤ë
¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º»ÈÍÑ¼Ô¤Ç¤ÏÌÜ¤Î¾É¾õ¤¬°²½¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥½¥Õ¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¡¦ÃßÀÑ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤Î²ÖÊ´¤¬ÎÞ¤Ç¼¾¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¡¢·ëËì¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ìÂ³¤±¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èò¤±¡¢´ã¶ÀÃåÍÑ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²ÖÊ´¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°¥ì¥ó¥º¥«¥Ð¡¼ÉÕ¤¤Î¡Ö²ÖÊ´ÂÐºö´ã¶À¡×¤âÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
£É¡¤¦¤¬¤¤¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë
É¡¤¦¤¬¤¤¤ÏÃÏÌ£¤Ç¤¹¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¥¥Ã¥È¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÇã¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÆüËÜ¤Ê¤é¿åÆ»¿å¤Ç¤Û¤ÜÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä¹Ç¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿åÆ»¡¢³¤³°¤Î¿åÆ»¤Î¾ì¹ç¤Ï¼ÑÊ¨¤·¤ÆÎä¤Þ¤·¤¿¤ªÅò¤ò¤Ä¤«¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ê£¿ô¤ÎÎ×¾²»î¸³¤òÅý¹ç¤·¤¿²òÀÏ¤Ç¡¢É¡¤¦¤¬¤¤¤Ë¤è¤ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê¤Î¾É¾õ²þÁ±¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Â²Á¤ÇÉûºîÍÑ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î¼£ÎÅ¤ÎÊä½õ¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¤·¤Ã¤«¤ê¿çÌ²»þ´Ö¤ò¤È¤ë
²ÖÊ´¾É¤È¿çÌ²¾ã³²¤Ï¡¢ÁÐÊý¤ò°²½¤µ¤»¤ë°½Û´Ä¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê´µ¼Ô¤ÎÌó4Ê¬¤Î3¤Ï¿çÌ²¾ã³²¤ò¹çÊ»¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾É¾õ¤¬½Å¤¤¤Û¤É¿çÌ²¤Î¼Á¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¿çÌ²ÉÔÂ¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤ò¤µ¤é¤Ë°²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£½¢¿²Á°¤ÎÉþÌô¡¢²ÖÊ´¤ò¼¼Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¹©É×¡¢¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Î³èÍÑ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¿çÌ²´Ä¶¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢ÍâÆü¤Î¾É¾õ¤ËÄ¾ÀÜÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥±¿Æ°¤Ï¡Ö²°Æâ¡×¤ÇÂ³¤±¤ë
²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ±¿Æ°¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£·ÑÂ³Åª¤ÊÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤Ë¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê¤ò´ËÏÂ¤¹¤ëÌÈ±ÖÄ´Àá¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢É¡¹ÐÆâ¤Î±ê¾ÉºÙË¦¤¬Í°Õ¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤ÏÌó2¥«·î»ýÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô»¶´ü¤Ë²°³°¤ÇÁö¤ì¤ÐË½Ïª¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ä¥¨¥¢¥í¥Ó¥¯¥¹¤Ê¤É¡¢²°Æâ¤Ç¤ÎÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£º¬ËÜÅª¼£ÎÅ¤Ê¤é¡ÖÀå²¼ÌÈ±ÖÎÅË¡¡×
ºÇ¸å¤Ë¡Ö²ÖÊ´¾É¤ÎÌô¤ò¤º¤Ã¤È°û¤ßÂ³¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö²ÖÊ´¾É¤Î¤Ä¤é¤¤¾É¾õ¤òº¬ËÜÅª¤Ë¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀå²¼ÌÈ±ÖÎÅË¡(¤¼¤Ã¤«¤á¤ó¤¨¤¤ê¤ç¤¦¤Û¤¦)¡×¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏËèÆü¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¥¨¥¥¹¤ò¾¯ÎÌ¤º¤ÄÀå¤Î²¼¤ËÅêÍ¿¤·¡¢3¡Á5Ç¯¤«¤±¤ÆÌÈ±Ö¤òºÆ¶µ°é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦º¬ËÜÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ç¤¹¡£3Ç¯´Ö¤Î¼£ÎÅ¤Ç¡¢²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤òÌó46¡óÍÞÀ©¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼£ÎÅ¤ò¤ä¤á¤¿¸å¤â¸ú²Ì¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨7¡Ë¡£
Á´°÷¤¬É¬¤ºÌô¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾É¾õ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¡¢Ìô¤¬¾¯ÎÌ¤ÇºÑ¤à¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬½ª¤ï¤ë6·î°Ê¹ß¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÈ¾Ç¯¡Á1Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£5ºÐ°Ê¾å¤Ê¤é¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¼ªÉ¡²Ê¡¦¾®»ù²Ê¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
²»ÎÉ ÎÓÂÀÏº¡Ê¤ª¤È¤é¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë
°å»Õ¡¢°åÎÅ¥é¥¤¥¿¡¼
2006Ç¯¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¡£Î×¾²¸¦½¤½¤Î»¸å¡¢2008Ç¯¤è¤êÆ±Âç³Ø¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê³Ø¶µ¼¼¤Ø½êÂ°¡£ÆüËÜ¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¢¼ª²Ê³Ø²ñÇ§Äê°å¡£¼ª²Ê¡¢Ä°³Ð¤òÀìÌç¤È¤·¡¢Î×¾²¶ÐÌ³°å¤È¤·¤Æ½¾»ö¤¹¤ë¡£2018¡Á2020Ç¯¡¢ÊÆ¹ñ¥Î¡¼¥¹¥¦¥§¥¹¥¿¥óÂç³Ø¼ªÉ¡°ö¹¢²ÊÆ¬ðôÉô³°²Ê¤Ç¥Ý¥¹¥È¥É¥¯¥È¥é¥ë¥Õ¥§¥í¡¼¤È¤·¤ÆÀèÅ·ÀÆñÄ°¤ÎÃÁÇòµ¡Ç½²òÀÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃ¸¦µæ¤Ë½¾»ö¡£2021Ç¯¤è¤ê¹ñÎ©ÉÂ±¡µ¡¹½ÆÊÌÚ°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¤Ë°åÄ¹¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£ËÜÌ¾¡¢¾®Åç·É»Ë¡£¸½ºß¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç°å³Ø¡¦·ò¹¯¾ðÊó¤Î·¼ÌØ³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°åÎÅ¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ°åÎÅµ»ö¼¹É®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯½Õ¡¢ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤Ç³«¶ÈÍ½Äê¡£
¡Ê°å»Õ¡¢°åÎÅ¥é¥¤¥¿¡¼ ²»ÎÉ ÎÓÂÀÏº¡Ë