NY発老舗ステーキハウス「スミス アンド ウォレンスキー」が日本初の旗艦店を銀座にオープン

ニューヨーク発の老舗ステーキハウス「スミス アンド ウォレンスキー（Smith & Wollensky）」が、日本初となる店舗を銀座にオープンする。営業開始日は5月1日。開業に先駆け、3月27日に一般予約受付を開始する。

【画像をもっと見る】

スミス アンド ウォレンスキーは、1977年に創業。アメリカを代表するクラシック・ステーキハウスとして、現在アメリカ国内に7店舗を構えるほか、ロンドン、台北、台中、ソウル、マニラ、クアラルンプールといった都市にも店舗を広げている。

国内初の店舗となる銀座店は、銀座のメインストリートである「中央通り」に面した3フロア構成。メインダイニングやバーラウンジのほか、ビジネスやプライベートの重要なシーンに活用できるプライベートルームを設ける。

店内では、吊るされた状態で提供される看板メニューの「スウィンギングトマホーク リブアイ」に加え、名物「ギガンティックチョコレートケーキ」などのフードを提供。また、3フロアにまたがるワインセラーにはソムリエが厳選した2000本以上のワインを常時用意する。

◾️Smith & Wollensky GINZA

オープン日：2026年5月1日（金）

所在地：東京都中央区銀座5丁目8番15号 11、12、13階

営業時間：11:00〜23:00

公式サイト

予約サイト