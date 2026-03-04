iPhone 17eの予約は3月4日23時15分から！Appleや量販店、docomo、au、UQ、SoftBank、Y!mobile、楽天モバイルの価格をまとめて紹介
|iPhone 17eをNTTドコモやau、UQ、SoftBank、Y!mobile、楽天モバイルでも取り扱い！各社による価格や予約ページをチェック
既報通り、Appleは2日（現地時間）、同社が展開する「iPhone」シリーズにおいて新たに最新チップセット（SoC）「Apple A19」を搭載してAIサービス「Apple Intelligence」にも対応した5G対応スマートフォン（スマホ）「iPhone 17e」を発表しました。日本を含む70以上の1次販売国・地域では2026年3月11日（水）に発売され、発売に先立って日本時間（JST）の2026年3月4日（水）23時15分に予約受付を開始します。
そこで本記事では各販路における価格（金額はすべて税込）や割引、キャンペーン、オンライン予約ページなどをまとめて紹介します。なお、日本で販売されるモデルは型番「A3575」で、日本以外にも187カ国・地域で販売されるため、実質的にグローバル版となりますが、非接触IC機能「FeliCa」に対応しており、内蔵ストレージは256GBおよび512GBの2種類で、カラーバリエーションはホワイトとブラック、ソフトピンクの3色がラインナップされています。
iPhone 17eはAppleが展開するiPhoneシリーズの最新機種で、過去には価格を抑えた「iPhone SE」が投入されてきましたが、昨年より新たに既存の主力モデルをベースにした“e”シリーズが展開されており、当時の最新SoC「Apple A18」を搭載した前機種「iPhone 16e」と同じく、最新SoCであるApple A19を搭載つつも低価格化した廉価モデルとなっています。またiPhone SEシリーズが搭載していたホームボタンや指紋認証「Touch ID」は廃止され、iPhone 16eと同様にフルディスプレイデザインとなって顔認証「Face ID」に対応しています。
主な仕様は約6.1インチ1170×2532ドットオールスクリーンOLED（有機EL）「Super Retina XDRディスプレイ」（約460ppi）やUSB-C端子、急速充電（最大20W）、ワイヤレス充電（最大15W：Qi2・MagSafe）、約4800万画素CMOSリアカメラ、約1200万画素CMOSフロントカメラ、防水・防塵（IP68等級）、FeliCa、NFC Type A／B、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3、位置情報取得（A-GNSSなど）、衛星通信（緊急SOSなど）、気圧センサー、ハイダイナミックレンジジャイロセンサー、高重力加速度センサー、近接センサー、デュアル環境光センサー、電子コンパス、iBeacon、eSIM、Face ID、アクションボタンなど。
サイズは約146.7×71.5×7.8mm、質量は約169g。なお、日本で販売されるモデルは各販路ともにA3575で、A3575の携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通り。なお、A3575は日本の他にアメリカやカナダ、グアム、メキシコ、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦などで販売され、iPhone 17eはA3575以外に台湾や韓国など向け「A3634」や中国本土向け「A3635」が用意されており、アメリカにおける価格は599ドル（約94,000円）からとなっています。その他の詳細な製品情報は『Apple、A19チップやC1Xモデムを搭載した廉価スマホ「iPhone 17e」を発表！3月11日発売、3月4日23時15分予約開始。価格は9万9800円から - S-MAX』をご参照ください。
[iPhone 17e - A3575]
5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n75, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71
3G W-CDMA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100MHz
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
＜Apple・Apple Premium Reseller＞Appleでは直営店「Apple Store」および公式Webストア（Apple.comおよび専用iOSアプリ「Apple Store」）、Apple Premium Resellerはヨドバシカメラやビックカメラ、Amazon.co.jpなどの一部店舗およびECサイトでiPhone 17eが3月11日に発売され、3月4日23時15分に予約受付が開始されます。これらの製品はオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）となります。価格はオープンながら希望小売価格およびApple公式Webストアでは以下のようになっています。
|内蔵ストレージ
|価格
|保証サービス「AppleCare+」
（カッコ内は分割）
|通常プラン
|盗難・紛失プラン
|256GB
|99,800円
|2年間19,800円
（980円／月）
|2年間22,800円
（1,140円／月）
|512GB
|134,800円
なお、ヨドバシカメラやビックカメラなどではApple製品は購入金額の1％分がポイント還元されるほか、NTTドコモおよびau、SoftBankのキャリアモデルはAppleの直営店および公式Webストアの店頭受取でも購入可能で、この場合はAppleの直販価格で、かつ他社から乗り換え（MNP）なら22,000円割引、新規契約または機種変更なら8,800円割引で購入できる上に各社のキャンペーンや割引が適用可能されるため、お得に購入可能です。
・Apple、iPhone 17eを発表 - Apple (日本)
・iPhone 17e - Apple（日本）
・iPhone 17eを購入 - Apple（日本）
・iPhone - 通信キャリアを選べる購入方法 - Apple（日本）
・ヨドバシ.com - Apple（アップル） iPhone 17e できること満タン。うれしさ満点。
アプリ名：Apple Store
価格：無料
カテゴリー：Shopping
開発者：Apple
バージョン：6.7.2
互換性：iOS 18.0以降またはiPadOS 18.0以降、watchOS 11.0以降が必要です。
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id375380948?mt=8
Apple Gift CardをAmazon.co.jpで購入する
Apple Gift Cardを楽天市場で購入する
＜NTTドコモ＞NTTドコモでもiPhone 17eが3月11日に発売され、3月4日23時15分に予約受付が開始され、営業時間外の店舗は3月5日（木）開店時から予約を受け付けます。販売拠点はドコモショップや量販店などのドコモ取扱店および公式Webストア「ドコモオンラインショップ」や「ahamoサイト」などで、残価設定方式の販売施策「いつでもカエドキプログラム」の対象です。
また「家族まとめてキャンペーン」の対象機種で、家族で2台の対象機種を同月内・同一店舗で購入すると、最大5,000ポイントのdポイント（期間・用途限定）がプレゼントされます。なお、ドコモオンラインショップやahamoサイトでは発売に先立って3月9日（月）10時に購入手続きが開始され、発売日以降に順次お届けとなります。
・ドコモ、iPhone 17eとiPad Airを発売 | お知らせ | NTTドコモ
・新しいiPhoneのご予約・ご購入手続きについて | お知らせ | ドコモオンラインショップ
・（PDF）「iPhone 17e」「13 インチ iPad Air（M4）」「11 インチ iPad Air（M4）」のドコモオンラインショップ販売価格 | NTTドコモ
・「iPhone 17e」の予約・購入手続きについて | ahamo | NTTドコモ
・iPhone 17e | iPhone | NTTドコモ
・iPhone 17e | 機種変更・購入・予約｜ドコモオンラインショップ｜NTTドコモ
・インターネットで予約し、ドコモショップ・量販店で購入する | ご購入方法（ご予約方法） | iPhone | NTTドコモ
・製品情報（iPhone 17e） | ahamo
|内蔵ストレージ
|価格
|割引※1
|実質負担額※2
|256GB
|119,900円
（1,892円＋1,884円／月×22回＋76,560円）
|最大▲43,307円
|22,033円〜
（33円〜）
|512GB
|161,920円
（3,498円＋3,481円／月×22回＋81,840円）
|最大▲44,000円
|58,080円〜
（36,080円〜）
※2 MNPでいつでもカエドキプログラムにて24回払いで購入して23カ月目に返却した場合、括弧内は23カ月目に返却して「ドコモで買替えおトク割」を適用した場合
＜KDDI・沖縄セルラー電話（au・UQ mobile）＞KDDIおよび沖縄セルラー電話では携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」においてそれぞれ3月11日8時に発売され、3月4日23時15分に予約受付が開始され、営業時間外の店舗は3月5日開店時から予約を受け付けます。販売拠点はauショップやau Style、UQスポット、量販店などのau取扱店・UQ mobile取扱店および公式Webストア「au Online Shop」や「UQ mobileオンラインショップ」などで、残価設定方式の販売施策「スマホトクするプログラム＋」の対象となっています。
・auとUQ mobile、「iPhone 17e」を3月11日に発売 | KDDI News Room
・（PDF）au Online Shop価格 iPhone 17e | au
・（PDF）UQ mobile オンラインショップ販売価格】iPhone 17e | UQ mobile
・iPhone 17eの製品情報 | au
・iPhone 17e｜格安スマホ/格安SIMはUQ mobile（モバイル）【公式】
|内蔵ストレージ
|価格
|割引※1
|実質負担額※2
|256GB
|119,900円
（機種変更：2,612円＋2,604円／月×22回＋60,000円、それ以外：1,917円＋1,915円／月×22回＋75,853円）
|最大▲44,000円
|47円〜
|512GB
|161,900円
（機種変更：3,494円＋3,473円／月×22回＋82,000円、それ以外：2,666円＋2,647円／月×22回＋101,000円）
|最大▲44,000円
|16,900円〜
※2 ※1の割引を適用した上でスマホトクするプログラム＋にて24回払いで購入して13〜25カ月目に返却し、次の機種をauで購入した場合（返却のみの場合には＋22,000円）
|内蔵ストレージ
|価格
|割引※1
|実質負担額※2
|256GB
|119,900円
（機種変更：2,612円＋2,604円／月×22回＋60,000円、それ以外：1,917円＋1,915円／月×22回＋75,853円）
|最大▲27,500円
|16,547円〜
|512GB
|161,900円
（機種変更：3,494円＋3,473円／月×22回＋82,000円、それ以外：2,666円＋2,647円／月×22回＋101,000円）
|最大▲27,500円
|33,400円〜
※2 ※1の割引を適用した上でコミコミプランバリュー・トクトクプラン2と増量オプションIIに加入してスマホトクするプログラム＋にて24回払いで購入して13〜25カ月目に返却した場合
＜ソフトバンク（SoftBank・Y!mobile）＞ソフトバンクでは携帯電話サービス「SoftBank」および「Y!mobile」においてそれぞれiPhone 17eが3月11日に発売され、3月4日23時15分に予約受付が開始され、営業時間外の店舗は3月5日開店時から予約を受け付けます。販売拠点はSoftBank版がソフトバンクショップや量販店などのSoftBank取扱店および公式Webストア「ソフトバンクオンラインショップ」など、Y!mobile版がワイモバイルショップや量販店などのY!mobile取扱店および公式Webショップ「ワイモバイルオンラインストア」などで、販売施策「新トクするサポート（スタンダード）」や「新トクするサポート（A）」の対象です。
・「iPhone 17e」と新しい「iPad Air」を3月11日に発売〜予約受け付けを3月4日に開始〜 | 企業・IR | ソフトバンク
・（PDF）iPhone 17e 機種代金 | ソフトバンク
・（PDF）iPhone 17e 機種代金 | Y!mobile - 格安SIM・スマホはワイモバイルで
・iPhone 17e【予約・購入】 | ソフトバンク
・iPhone 17e｜iPhone｜Y!mobile - 格安SIM・スマホはワイモバイルで
|内蔵ストレージ
|価格
|新トクするサポート＋
（分割支払金）
|割引※1
|実質負担額※2
|支払回
|MNP
|新規契約
|番号移行
|機種変更
|256GB
|124,560円
|1〜24回
|1円
|1,830円
|415円
|1,990円
|最大▲43,896円
|22,024円〜（24円〜）
|25〜48回
|5,189円
|3,360円
|4,775円
|3,200円
|512GB
|168,480円
|1〜24回
|830円
|2,990円
|1,245円
|2,990円
|最大▲5,040円
|41,920円〜
|25〜48回
|6,190円
|4,030円
|5,775円
|4,0300円
※2 新トクするサポート＋にて48回払いで購入して25カ月目に返却した場合
|内蔵ストレージ
|価格
|割引※1
|実質負担額※2
|256GB
|124,560円
（1〜24回：402円／月＋25〜48回：4,788円／月）
|最大▲16,560円
|9,648円〜
|512GB
|168,480円
（1〜24回：1,898円／月＋25〜48回：5,122円／月）
|最大▲16,560円
|45,552円〜
※2 新トクするサポート（A）にて48回払いで購入して25カ月目に返却した場合
＜楽天モバイル＞楽天モバイルではiPhone 17eが3月11日8時に発売され、3月4日23時15分に予約受付が開始され、営業時間外の店舗は3月5日開店時から予約を受け付けます。販売拠点は楽天モバイルショップや量販店などの楽天モバイル取扱店および公式Webサイト「network.mobile.rakuten.co.jp」（スマホなど向けアプリ「my 楽天モバイル」含む）、公式Webストア「楽天モバイル公式 楽天市場店」ですが、一部の楽天モバイルショップや量販店における楽天モバイル取扱店はiPhone 17eを取り扱わないとのことなのでご注意ください。
・楽天モバイル、「iPhone 17e」を発売 | プレスリリース | 楽天モバイル株式会社
・iPhone 17eの販売価格について | 製品のお知らせ | 新着情報 | お知らせ | 楽天モバイル
・iPhone 17e（5G対応）製品情報・購入 | iPhone | 製品 | 楽天モバイル
・【予約注文】iPhone 17e 回線セット（18歳未満の購入不可） 楽天モバイル公式 楽天市場店【3/11（水）以降のお届け】
・【予約注文】iPhone 17e 端末本体のみ（楽天モバイル回線なし） 楽天モバイル公式 楽天市場店【3/11（水）以降のお届け】
|内蔵ストレージ
|価格（括弧内は48回分割払い）
|特典
|実質負担額※1
|256GB
|109,200円
（1〜24回：1円／月、25〜48回：4,549円／月）
|最大21,000円相当お得
|24円〜
|512GB
|147,600円
（3,075円／月×48回）
|最大21,000円相当お得
|52,800円〜
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Apple iPhone 17e 関連記事一覧 - S-MAX
・Apple（日本）