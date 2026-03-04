横山健「ノーブラの女性が好き」アツすぎるおっぱい論にあのちゃん困惑！：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。
3月3日（火）の放送は、伝説のギタリスト・横山健が登場。
【動画】横山健「ノーブラの女性が好き」アツすぎる"おっぱい論"にあのちゃん困惑！
Hi-STANDARDとKen Yokoyamaでギターボーカルを務める横山。何度かこの番組を見たことがあり、「ぜひ出させていただけたら面白い」と出演に至ったという。
今回は、横山を語るうえで欠かせないキーワードを軸にトークを展開。
まずは、愛用ギター3本を紹介。1本目は「Gibson 1964 SG Standard」。あのちゃんも同色のギターを弾いているという共通点がある。
2本目は、自身のシグネイチャーモデルでもある「Navigator」のレスポールタイプ、通称「ハニー」。90年代から使い続ける思い入れの強い一本だ。
3本目は「Gretsch 6120」。ボディには伝説のロックンローラー、チバユウスケのサインが刻まれている。
続いて挙がったキーワードは「ノーブラ」。
横山は「ノーブラの女性がすごく好きで」と唐突に告白（笑）。数年前にSNSで次々と流れてきた、ノーブラで街を歩く女性の動画に虜になったそう。
あのちゃんが「どんなノーブラが好きなのか描いてほしい」とスケッチブックを差し出すと、横山が描いたのは服を着ていない裸のおっぱい。
横と正面のアングルを描き分けるその画力に、ササキ（声：霜降り明星・粗品）も思わず爆笑！
さらに横山は、「乳首の形状でグッとくるものがある」と持論を展開。「乳首自体がぷっくり盛り上がっている」形こそ至高だと語り、「おっぱい・乳輪・乳首の三位一体のバランス」が重要だと熱弁を振るった。
「世の中は大きいのが好きか小さいのが好きかで簡単に割り切ろうとするけど、そんな単純なものじゃない」と横山。「豊胸していてもいいけれど、みんながみんな巨乳を好きなわけではないことを忘れないでほしい」とも語る。
あまりにアツい“おっぱい論”に、あのちゃんも困惑!?
このほか、ギター愛があふれすぎるあまりの“奇行”も披露。さらに、植物を育てるのが趣味だという横山が、あのちゃんにある植物をプレゼント。続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
