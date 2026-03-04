「借金があった」アルバイト逮捕

時価約1090万円相当のポケモンカードを盗んだとして逮捕された男は「借金があった」と話しているということです。

【写真を見る】1090万円『ポケカ』窃盗 23歳アルバイト従業員が転売か 「借金あった」 熊本

窃盗の疑いで逮捕されたのは、福岡県大牟田市に住むアルバイトの荒瀬博洋容疑者（23）です。

外部から侵入した痕跡なく…

警察によりますと、荒瀬容疑者は今年1月から2月にかけて、アルバイト先である熊本県内のトレーディングカード販売店から、ポケモンカード4枚、時価にして約1090万円相当を盗んだ疑いが持たれています。

2026年3月3日、店の経営者が「カードが盗まれたようだ」と荒尾警察署に通報していました。

外から侵入した痕跡がなかったことから、警察が従業員に話を聞いたところ、荒瀬容疑者が容疑を認めたということです。

“高額カード”はアタッシェケースに

盗まれたとみられる4枚のカードは、他の高価なカード複数枚と一緒にアタッシェケースに入れられ、店の事務所で保管されていました。

警察の調べに荒瀬容疑者は「借金があった」と話し、盗んだとみられるカードはすでにインターネットで売却されていたということです。

警察は、代金の使い道などを調べています。