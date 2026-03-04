二階堂高嗣、Kis-My-Ft2と春夏秋冬の関係性を熱弁「僕はキスマイです！」

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

本日3月4日（水）の同番組では、前回開催され「意味不明すぎる」と反響を呼んだ「四字熟語トーナメント」第2弾が放送される。

ルールは、二階堂・猪俣がお題の四字熟語を一文字ずつ戦わせ、トーナメント表を作成。残りの解答者がトーナメントの結果を予想するというもの。

解答者メンバーが、いかに出題者である二階堂と猪俣の思考を読み取れるかがカギとなる。ゲストはみなみかわだ。

第一のゲームは、二階堂による「春夏秋冬」トーナメント。一体どんな理論を展開するのか？ ケムリと猪俣は、二階堂がキャンプ好きであることに着目し「キャンプするなら秋」「ガチのキャンプ好きは冬を選ぶはず」など推理していく。

2人の読みは見事的中し、二階堂は趣味であるキャンプに最適な季節は？という議論を展開。一方で、「僕はキスマイです！」と“Kis-My-Ft2と春夏秋冬の関係性”についても熱弁する。

ケムリ、猪俣、みなみかわは、この二階堂の理論を読み解けるのか。

◆猪俣からぶっ飛び理論が飛び出る!?

続く猪俣のターン、お題は「古今東西」。

二階堂とケムリは「猪俣は“過去よりも今を生きたい。今を生きることが大事”と考えるのでは？」と考え、「古VS今」は「今」が勝つと予想。さらに収録時、timeleszがツアー真っ最中だったことを踏まえ、千秋楽が「“東”京ドーム」ということで「東」が勝つのでは？と予想していく。

一方、今回ニカゲーム初参戦となるみなみかわは、四字熟語を人物に例えていく謎推理を展開。果たして、より猪俣を理解しているのは、チームニカゲームとみなみかわのどちらなのか。

しかし猪俣からは、解答者3名の予想の斜め上を行くぶっ飛び理論が飛び出す。「これは俺には選べない！」「timeleszが一番！」と悩みに悩んだ末に出した結論とは？