かつてはスポーツに打ち込んでいたという、28歳のセクシーな美女が披露したギャップのある過去に注目が集まっている。

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。今回の放送では、沖縄・宮古島を舞台に、偏見を乗り越えて真実の愛を探すギャルたちのドキュメント企画「バイブスラブ」の様子が届けられた。

注目を浴びたのは、白いビキニを華麗に着こなし、大人の色気を放つGOGOダンサーのゆうな（28）である。BBQを楽しみながら自身のルーツについて語る場面で、ゆうなは意外な過去を明かした。現在は華やかな夜の世界で活躍する彼女だが、高校時代まではバレーボールをガチでやっていたという生粋のスポーツ少女であった。16歳でギャルになるまでは「スポーツ女のヤンキー寄り」だったと当時を振り返り、現在のセクシーな姿からは想像もつかないストイックな一面をのぞかせた。

この告白に、同じくバレーボール経験者である男性メンバーのいっせいは「一緒っす！」と激しく共感。共通の話題が見つかったことで、二人は笑顔でハイタッチを交わし、それまでの緊張感が嘘のように距離を縮める一幕が見られた。スタジオで見守る屋敷裕政も、この共通点の発見からの自然なスキンシップに「今のはいいね！」とエールを送っていた。