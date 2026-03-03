指原莉乃「ワースカ」で“すごい気になる”未経験美女明かす LE SSERAFIMサクラも期待「可能性の幅が1番ある子」
【モデルプレス＝2026/03/03】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜）の＃2が3月3日に放送された。指原莉乃が気になる候補生について語った。
【写真】指原莉乃が「ワースカ」で“すごい気になる”未経験美女
＃1では、一次審査の模様が放送され、300人の中から合計26人の通過者が選出されたが、6人が辞退する波乱の展開に。今回の放送では、19人の候補者が挑んだ二次審査の模様が放送された。
合間には、スタジオキャストが気になる候補者についてトーク。指原は「私あの子がすごい気になる。富山の子」と、飛咲来（Sakura Tobi）の名前を挙げた。飛は、近所にレッスンを受けられる場所がないため、歌やダンスは未経験。自宅での冷蔵庫を鏡にダンスを練習していたことが紹介されていた。
しかしながら、パフォーマンスでは実力は他の候補生よりも劣るが「スター性」を絶賛する審査員が多数。そんな飛の姿を受け、指原は「自然を背負って歩いている背中だけで泣けます。やっぱりどうしても経験者との差はスター性だけで埋まるのか」とコメント。LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバーSAKURA（サクラ）も「未経験っていう分、可能性の幅が1番ある子なので、成長を見る分には1番いい意味で可能性を持っている子」と語った。
すると、指原からは「サクラって名前にしたら、スター性生まれるのかな？」「HYBEはサクラが好きなんだな」と名前が同じ事に触れつつ、コメントしていた。
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバーSAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバーIROHA（イロハ）とMOKA（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】指原莉乃が「ワースカ」で“すごい気になる”未経験美女
◆指原莉乃が気になる候補生は？
＃1では、一次審査の模様が放送され、300人の中から合計26人の通過者が選出されたが、6人が辞退する波乱の展開に。今回の放送では、19人の候補者が挑んだ二次審査の模様が放送された。
しかしながら、パフォーマンスでは実力は他の候補生よりも劣るが「スター性」を絶賛する審査員が多数。そんな飛の姿を受け、指原は「自然を背負って歩いている背中だけで泣けます。やっぱりどうしても経験者との差はスター性だけで埋まるのか」とコメント。LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバーSAKURA（サクラ）も「未経験っていう分、可能性の幅が1番ある子なので、成長を見る分には1番いい意味で可能性を持っている子」と語った。
すると、指原からは「サクラって名前にしたら、スター性生まれるのかな？」「HYBEはサクラが好きなんだな」と名前が同じ事に触れつつ、コメントしていた。
◆HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバーSAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバーIROHA（イロハ）とMOKA（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】