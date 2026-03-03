モナキ、兄貴分・純烈と同じスーパー銭湯「竹取の湯」で初ワンマンライブ開催決定
純烈の弟分グループ・モナキが、東京都多摩市にあるスーパー銭湯「竹取の湯」で初ワンマンライブを行うことを発表した。
純烈のリーダーでプロデューサーの酒井一圭は「みんなゆっくり浸かりや〜♨️しらんけど☆」とコメントしており、モナキのメンバーからも初ライブに向けたコメントが届いている。
◆ ◆ ◆
◾️じん コメント
今までの物語を抱きしめながら、明日に顔を向けて皆さんと音楽を楽しめたらと思っています。たくさんの汗と涙を流すはずなので色んな意味でさっぱりして帰ってもらえたら！
◆ ◆ ◆
◾️サカイJr. コメント
湯気よりアツく、湯上がりより爽快なライブをお届けします！ここから始まるモナキの物語、ぜひ一緒に目撃してください。明日が少しでも健康で楽しくになる「ビタミン」のような存在になれるように頑張ります！
◆ ◆ ◆
◾️ケンケン コメント
スーパー銭湯でライブという純烈兄さんが築き上げてきたステージで、初のワンマンライブを出来ることを大変嬉しく思います！銭湯に負けずモナキも会場にきていただいた皆さまを温めたいと思います♨️
◆ ◆ ◆
◾️おヨネ コメント
純烈お兄さんの代名詞とも言える「スーパー銭湯」で初ワンマンライブが出来ることになり、とても嬉しいです！畳が抜けちゃうくらいエネルギー全開で当日を迎えさせて頂きたいです！！
◆ ◆ ◆
座席の事前予約は可能で、3月6日10時から特設の予約フォームから申し込めるので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️デビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」
2026年4月8日（水）発売
○Aタイプ：CRCN-8829 定価:￥1,550（税込）
1.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど
作詩：酒井一圭、岩崎貴文 作曲・編曲：岩崎貴文
2.こんなもんじゃねぇ
作詩：酒井一圭、岩崎貴文 作曲・編曲：岩崎貴文
3.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど（オリジナル・カラオケ）
4.こんなもんじゃねぇ（オリジナル・カラオケ）
○Bタイプ：CRCN-8830 定価:￥1,550（税込）
1.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど
作詩：酒井一圭、岩崎貴文 作曲・編曲：岩崎貴文
2.ねがい
作詩：酒井一圭 作曲：向井浩二 編曲：猪股義周
3.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど（オリジナル・カラオケ）
4.ねがい（オリジナル・カラオケ）
▼Pre-add / Pre-save キャンペーン応募フォーム
https://form.run/@cr-monaki-honmayade-pre
▼「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」Pre-add / Pre-saveリンク
https://lnk.to/pre_honmayadenandeyanenshirankedo
◾️メジャーデビュー記念イベント
日時：2026年4月8日（水） 第1部13：00／第2部17：00
会場：池袋・サンシャインシティ 噴水広場
※詳細はモナキオフィシャルHPをご確認ください
日程：4月29日（水・祝）
場所：竹取の湯 東京のスーパー銭湯【健康ランド】竹取の湯｜岩盤浴無料
時間：第一部13:00〜 ／ 第二部17:00〜
