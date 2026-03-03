燃えにくいバッテリーって高い？ いや、今なら4,000円切りますよ？
コスパを求めつつ安全性も。
最近のモバイルバッテリーに求められている要素が「安全性」。各社保護機能の研究や、内部素材の変更などによって、燃えにくいバッテリーもちらほらと市場に登場しつつあります。
これもそのひとつ。
グリーンハウスの安全性と長寿命を兼ねる10000ｍAhモバイルバッテリー、セールで4,402円といい感じのお値段。…ですが！
謎にクーポンも配布されてて、3,961円でポチれます。セール×クーポンの合せ技、ズルい。
「リン酸鉄リチウムイオン電池」採用、安全で長寿命
あなたの安全はどこから？ このモデルは素材から。
ポータブル電源などで多く使われている、安全性の高い「リン酸鉄リチウムイオン電池」が採用されています。旧来のリチウムイオン電池と比べると膨張や液漏れリスクが少なく、衝撃にも強いといった高耐久電池ですね。
しかも、充電サイクルもリチウムイオン電池が500回程度なのに対して、こちらは約2,000回と4倍も長持ち。1日1回充電しても4〜5年は使い回せる計算で、長期的に見てもエコなのもよし。
また、リン酸鉄リチウムイオン電池の弱点として、同容量のリチウムイオン電池よりも、若干重くてデカくなっちゃうんですが、こちら重量は210gほどに抑えていますね。頑張りが見えるわぁ。
あと注意点として、出力はそれなり（20W）です。
なので主にスマホ充電用という割り切りも必要ですけど、毎日持ち歩くバッテリーに安全性を求めるなら、こういった素材から見直されているモデルを選んでおく価値はあると思うんです。
