KDDIと沖縄セルラーは、京セラ製タフネススマートフォン「TORQUE G07」の価格を発表した。価格は13万1800円で、端末購入補助プログラム「スマホトクするプログラム＋」を利用した場合の実質負担額は4万1800円～。発売日は3月18日。

「TORQUE G07」は、防水・防塵・耐衝撃性能を備え、シリーズ最多となる37項目の試験をクリアしたタフネススマートフォン。バッテリー容量は4585mAhで、着脱に対応する。前モデル「TORQUE G06」のバッテリーなどと互換性がある。

価格は13万1800円。他社からの乗り換え（MNP）またはUQ mobileからの乗り換えで2万2000円が割り引かれる。機種変更の場合も、料金プラン「バリューリンク／使い放題MAX＋ マネ活2」への加入と「故障紛失サポート ワイド with Cloud」への加入を条件に、2万2000円が割り引かれる。

「スマホトクするプログラム＋」の対象で、25カ月目までに端末を返却した場合の実質負担額は、MNP利用時で4万1800円、機種変更または新規契約時で6万3800円。なお、特典利用料として最大2万2000円の支払いが必要となるが、次回もauで対象機種へ機種変更した場合は、同額が割り引かれる。