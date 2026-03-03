けさ、鶴岡市田麦俣で男性が橋からおよそ35メートル下の斜面に転落しました。転落した場所には雪が積もっていて、男性は救助され病院に搬送されました。意識はあるものの会話が難しい状態だということです。

【写真を見る】【現場動画】橋から35メートル下に男性が転落 雪があり一命とりとめるも出血し会話がままならない状態（山形・鶴岡市）

警察によりますと、きょう午前4時半ごろ、鶴岡市田麦俣の国道112号十座沢橋（じゅうざざわばし）で「橋から転落した」などと40代の男性から警察に通報がありました。

転落したのはこの男性で、橋からおよそ35メートル下の雪の上に落ちたということです。警察と消防が駆け付け男性に声をかけたところ、男性は手を振るなど反応する状態だったということです。

警察や消防が斜面を降り午前8時ごろ男性を救助しました。

男性は顔のあたりから出血していて、病院に搬送されました。意識はあるものの会話が難しい状態だということです。

現場となった鶴岡市田麦俣の国道112号は男性の救助作業により、午前6時40分からおよそ2時間にわたり片側交互通行となりました。

■現場（画像）