“令和のグラビアヴィーナス”田中美久、3rd写真集カバーは自身最大級に攻めた大胆カット
元HKT48で俳優・タレントとしても活躍する田中美久（24）の3rd写真集『ぜんぶ、ほんと』（集英社）の表紙カットが解禁された。デニムジャケットの羽織りを肩から落とし、艶感と柔肌感がこれでもかというくらい伝わる仕上がりまくったカラダを横からのアングルでおさめた、“令和のグラビアヴィーナス”が自身最大級に攻めた大胆カットが採用された。
【写真集カット】リスボンの街にたたずみ… 田中美久が令和最高峰ボディを披露
また、発売日となる3月9日から15日までの1週間限定で、小田急線新宿駅南口改札外付近のテンポラリーシートにて、2面にわたるポスターボードの掲出も決定。改札外のため入場料不要で超ビッグサイズのポスターボードを観覧できる。
今作のロケ地は、ユーラシア大陸最西端の地・ポルトガルのリスボンとシントラ。初めてのヨーロッパ渡航となった。トラム（路面電車）が行き交う街中を生活圏として実際にポルトガルで暮らしている様子から始まり、少し離れたビーチや湖、由緒あるラグジュアリーなホテルや歴史的な建造物など、さまざまな場所で伸び伸びとポルトガルでの生活を楽しんでいる様子を撮影した。
また今作は、これまでに出してきた写真集の中で最も大胆なカットに挑戦し、さらに磨きがかかった令和最高峰ボディを披露。あどけなさ＆かわいらしさ、美しさ＆ヘルシーさ、大人っぽさ＆妖艶さが奇跡のバランスで成り立つ史上最高傑作となっている。
【写真集カット】リスボンの街にたたずみ… 田中美久が令和最高峰ボディを披露
また、発売日となる3月9日から15日までの1週間限定で、小田急線新宿駅南口改札外付近のテンポラリーシートにて、2面にわたるポスターボードの掲出も決定。改札外のため入場料不要で超ビッグサイズのポスターボードを観覧できる。
また今作は、これまでに出してきた写真集の中で最も大胆なカットに挑戦し、さらに磨きがかかった令和最高峰ボディを披露。あどけなさ＆かわいらしさ、美しさ＆ヘルシーさ、大人っぽさ＆妖艶さが奇跡のバランスで成り立つ史上最高傑作となっている。