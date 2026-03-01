RIIZE「東京ドーム公演を成功させることが、僕たちの今の最大の目標です」

高い表現力と抜群のビジュアルを備え、3作連続ミリオンヒット記録を打ち立てた韓国のボーイズグループ、RIIZEが満を持してananに初登場！ 煌めきとともに等身大の彼らを感じる、クロストークをお届けします。

── 今月21日から初の東京ドーム3DAYS公演が始まります。初めて公演の話を聞いた時、どう思いましたか？

ウォンビン 「僕たちが東京ドームだって!? ウソだろ？」とメンバー同士、顔を見合わせたよね。

アントン 僕たちにとって東京ドームは夢の舞台。事務所の先輩方が東京ドームのステージに立っている映像をたくさん観てきたので、「ついに僕たちの番が来たか」と武者震いしました。

ショウタロウ 自分たちとはまだ遠い世界の話だと思っていたので、全然現実味がなかったですね。でも、やるからには最高のステージにしたい。「一生懸命やるぞ！」と心に誓いました。東京ドーム公演を成功させることが、僕たちの今の最大の目標です。

── 念願の会場ですが、どんな公演になりそうですか？

ソンチャン 18日にリリースする新曲も披露します。たっぷりの愛がこもった明るい曲なので、きっと喜んでもらえると思います。

ウンソク できるだけ多くの方と近くで挨拶ができるよう、特別なステージセットも準備したので、期待していただきたいです。

ソヒ 僕は一緒に歌って踊って、盛り上がってもらいたいです。掛け声を覚えてきてくれたら最高に楽しめると思います！（日本語で）頑張ってください！

ショウタロウ 頑張ってって（苦笑）。今、みんな日本語の勉強を頑張っているんです。ただソヒはアニメで覚えているからか、言葉がちょっと偏っているんですよね。「無理するな」とか「〇〇じゃねーか」とか。

ソヒ （日本語で元気よく）命！ 守る！ 仲間じゃねーか！

ショウタロウ ソンチャンもかなり上達しましたよ。

ソンチャン （日本語で）目標は日本の小学生くらいのレベルになること。今は5歳くらいかな？

アントン ソンチャンさんの日本語は、6歳レベルだと思います。

ソンチャン あ、ありがとう。そんなに変わらないけど。

ウォンビン 僕も語学系アプリを使って勉強しています。今は3歳のバブちゃんレベルだけど、もっと上手になりたいです。

ウンソク 僕は2歳（笑）。

── 宿舎はどんな様子で過ごしていますか？

ウンソク 上階と下階に分かれていて、くじ引きで決めました。上階はショウタロウ、アントン、ソヒ、下階は僕とウォンビン、ソンチャンの部屋があります。

アントン 部屋の大きさはいろいろあって、僕の部屋はちょっと小さめです。

ショウタロウ 部屋割りはどうやって決めたんだっけ？

ソヒ （日本語で）タロさんが「大きな部屋は俺の！」「俺の！」って言いました！

ショウタロウ こらこら。そんなこと言ってないでしょ（笑）。部屋の雰囲気はバラバラですね。ソンチャンの部屋はモノトーンでシックに統一されていて、モノも整然と並んでいます。アントンの部屋は、楽器やフィギュアで溢れていて、ソヒの部屋はフィギュアと帽子が多い印象です。ウォンビンの部屋はモノが少なくてシンプル。だけど、究極のシンプルは、ウンソクの部屋！

ウンソク だね。机、ベッド、パソコン、服。以上！

ソンチャン ごはんはほとんどがデリバリー。定番メニューはチキン、トッポッキ、ピザです。上下の階で頼んだものがかぶるのもあるあるです。

ソヒ 上の階は作って食べたりもしますよ。僕がラーメンを作ったり、ショウタロウ兄さんが料理をしたり。この前もジャパゲッティを作ってみんなで食べました。

アントン 僕は二人が何か作ってくれた時に味見をする係です。

ソヒ 僕はみんなを起こす係かな。（日本語で）起きてー。起きてー。

アントン そんな係あったっけ？（笑）（ショウタロウ、首を横に振る）まあ、大事な日にはお互い助け合いながら起きるようにしています。

ウォンビン 下の階はそれぞれの時間を大事にするスタイルです。

ウンソク 僕が一人ごはんが好きなタイプだからね。

ソンチャン 3人ともその傾向がある気が。

ソヒ ウォンビン兄さんは寂しがり屋だから「まだごはん食べてない人？」とか、グループトークに送ってきて、上階で一緒に食べることもあります。

ウォンビン 僕は特別な趣味がないから時間を持て余しちゃうんだよ。YouTubeは見るけど。

ショウタロウ 料理もしないし。

ソンチャン ゲームもしないし。

ウォンビン 宿舎で何か夢中になれるものを見つけたいです。

ショウタロウ 「こんな宿舎に住みたい」というロマンはある？ 僕はデビューしたての頃、MVの撮影のために2週間くらいアメリカ滞在していた時に過ごしていたヴィラくらい大きな一軒家にみんなで住みたいな。

ウンソク 僕ら6人で一つの家だって？ みんなは大丈夫そう？

ソヒ 10部屋くらいある家ならアリかも。

ウォンビン それならもう、一軒家の必要ないじゃん！

RIIZE

ライズ 2023年に韓国、2024年に日本デビュー。2025年には初のワールドツアーを成功させた。2月18日にニューシングル『All of You』をリリース。2月21日〜23日には、初の東京ドーム公演「2026 RIIZE CONCERT TOUR［RIIZING LOUD］ Special Edition in TOKYO DOME」を開催。

SHOTARO

ショウタロウ 2000年11月25日生まれ。RIIZEの最年長。切れ味鋭いダンスと相反する人懐っこい笑顔で周りを魅了する。人生で初めて買ったCDは「安室奈美恵さんの『BEST FICTION』！ コンサートにも行きました」。

EUNSEOK

ウンソク 2001年3月19日生まれ。落ち着きのある佇まいと何事にも動じない安定感が魅力。そのキャラクターから“トル（石)”という愛称を持つが、「ゲームする時は人が変わったようにテンションが上がります（笑）」。

SUNGCHAN

ソンチャン 2001年9月13日生まれ。ラップだけでなく、歌も上手なマルチプレイヤー。社会や経済に関心が高くニュースをこまめにチェック。運動神経抜群で、今でも時間を作ってはサッカーに勤しんでいるそう。

WONBIN

ウォンビン 2002年3月2日生まれ。ダンス・歌ともに得意なオールラウンダー。「Love 119」などショウタロウさんと共に振付に関わることも。「Ayumu Imazuさんとダンスコラボをしてみたいです」。無類のグミ好き。

SOHEE

ソヒ 2003年11月21日生まれ。透明感と個性を併せ持つ伸びやかな歌声が魅力。ロールモデルは？「ブルーノ・マーズ！ 声が良くて歌がうまいのはもちろん、ステージの上での立ち居振る舞いがかっこよくて憧れます」

ANTON

アントン 2004年3月21日生まれ。自転車やガンプラ、ヨーグルト作りなど趣味の範囲は多岐にわたる。水泳仕込みのフィジカルの良さも魅力。最近ファンの間で“かわいい末っ子”から“かっこセクシー”になってきたと評判。