ココリコ遠藤の妻、子どもたち″完全復活″報告
お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが2月26日、オフィシャルブログを更新。体調を崩していた子どもたちが“完全復活”したことを報告した。
2015年12月に遠藤と結婚し、９歳の長男・空楽くん、８歳の次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や、自宅のプール開きの様子など日常の様子を発信している。
この日、「復活」と題してブログを更新。絵文字を交えながら、「あーー やっと、子供たち 完全復活しました」と安堵の思いを吐露。重症化はしなかったものの、「咳出たり 38℃以上熱があったりするのに 飛び跳ねたり 走り回ったり」と発熱中とは思えない元気さに戸惑ったことを明かした。
「なんでそんなに元気なわけ？」「うちの子たち なんで学校休んでるんだっけ？」と何度も感じたといい、兄弟喧嘩をしたり、外出できない中でオセロを何十回も繰り返したりと家の中で過ごした数日間を振り返った。
まさみさんは看病の合間に「私は色々作り置きした！」と親子丼や手羽元煮込み、ミートソースなどの料理をしたことや外食ができない分、自宅で楽しめる工夫として 「美味しすぎて買い溜めした」と最近お気に入りだというグレープフルーツサワーも紹介。「グレープフルーツ食べてる！？ってくらいジューシーで美味しいのー」と嬉しそうにつづり、ブログを締めくくった。
