「あちーよー」と言いながら、パパのためにご飯を用意する2歳の息子さん／vificaさん（@v_ifica）提供

写真拡大

　2歳の息子がまるでお母さんのようにパパのお世話をする動画がInstagramで462.5万回再生、10.1万いいねの反響を呼びました。投稿したのは2児のパパトレーナーvifica（@v_ifica）さん。「ちっちゃいオカン可愛い」「素晴らしい息子さん！2歳とは思えないです」「パパはめっちゃ幸せですね〜」といったコメントが寄せられています。"中身がオカン"な息子さんの日常について聞きました。

【動画カット】ご飯とスープをよそって、最後の食器洗いも…2歳児のまるで”オカン”な様子

　息子さんがお父さんのお世話をするようになったきっかけは、「多分妻の動きを観察してのことです」と投稿者さん。

「2歳になったばかりで食器洗いや洗濯物、ご飯の用意を積極的に手伝うようになりました。お世話をする様子を見守っていて、優しい子だなと感じます。観察力が身についてきてより一層『できるまで見守る』を徹底したいなと思っています」

　動画以外にも「中身はオカンだな」と感じる瞬間があるそうで、「パパちゃんとおもちゃ片付けて」と、2歳ながら『オカン』の様な言葉を発する時があり、息子さんがお世話をしてくれた際は「驚くリアクション」をしているそう、

「リアクションをとって、必ず本人に『どう感じた？』と心の内を聞いてます。動画への反響については、『ほんとオカンだ』『こんな2歳児見たことない』『躾が凄い』『可愛い』などたくさんの温かい言葉を頂いてます」