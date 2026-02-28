アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が、「趣味と出会い」に関するアンケート調査を行い、結果を紹介しています。

調査は、1月5日に、趣味を持つ成人男女200人と、趣味を通じて異性と出会った経験がある成人男女200人の計400人にインターネットで実施。

200人に「趣味を通じて異性と出会えた経験はありますか？」と聞くと、「はい」と答えた男性は56人で、「いいえ」は44人でした。一方の女性は「はい」が55人で、「いいえ」が45人という結果でした。

続いて、趣味を通じて異性と出会った経験がある成人男女200人に、その「きっかけとなった趣味」を質問したところ、「スポーツ系（ジム・ランニングなど）」（男性37人、女性29人）が最も多いという結果に。続いて、「音楽系（ライブ・フェスなど）」（男性25人、女性32人）、「ゲーム系（オンラインゲーム・ボードゲームなど）」（男性22人、女性14人）、「食べ物・お酒系（料理教室・飲み歩きなど）」（男性12人、女性20人）、「アウトドア系（キャンプ・登山など）」（男性13人、女性12人）という順番でした。

調査の結果として、男女合計で200人中111人が「はい」と回答しており、約5割の男女が趣味を通じて異性と出会った経験があることが分かり、出会いにつながった趣味は「スポーツ系」「音楽系」が上位を占めるという形だったということです。