【ホラー漫画】都市伝説の絵を鑑賞して「悪夢」にうなされる夫!?恐ろしい夢のストーリー展開に驚愕【著者に聞いた】
【漫画を読む】悪夢のストーリーを話す夫だが…!?
数年前からホラー漫画を描いている色白ゆうじろう(@mrwhiteblogger)さんは、SNSを中心に短編漫画を公開している。独特な世界観がなんとも魅力的で、どの作品も続きが気になってしまう。今回は過去にウォーカープラスで紹介した『広がる夢(1)〜(3)』をお届けするとともに、著者に昔見たことのある不思議な夢についてもインタビューした。
妊娠中のAさんは、夫と一緒にある美術館を訪れることに。その日はハウスカ・マーラリという外国の画家の個展が開催されていた。ハウスカは美しい風景画を多く描いているが、一点だけ奇怪な作品があったという。以前耐え難いような悪夢を見たことがあり、その悪夢を描いた作品だ。
その作品を見るとおかしなことが起きるとネット界隈では話題となっていて、Aさん夫婦もその作品に興味があってわざわざやって来た。
けれどその作品の展示ブースに近づいたとき、Aさんは突然吐き気や倦怠感に襲われてしまう。その後Aさんは閉館までトイレから出られず、夫が一人でその作品を鑑賞した。
夫曰くその絵は青空に神殿があり、中から人影がこちらを覗いていて、特に怖くはなかったようだ。そかしその日の夜、夫は寝ている間ずっとうなされてしまう…。隣で寝ていたAさんは夫のうめき声で目を覚まし、苦しそうにもがく夫を見ていられなかった。
翌朝Aさんは昨晩の出来事を話すと、夫はげっそりとした表情で「ごめん…実は、夢の中で…絵の世界に閉じ込められていたんだ」と言うではないか!?
夫曰く例の絵の中に閉じ込められて、出口を探していると、絵の中の人影に延々と追い回されたという。夢には美術館で見かけたほかのお客さんの姿もあり、みんな怪物に亡き者にされたようだ。
夫はすっかりトラウマになってしまい、都市伝説はおもしろがるものではないと思い知ったのであった…。
数多くのホラー短編漫画を描く著者の色白ゆうじろうさん。これまで不思議な夢を見た経験があるか尋ねると、「子どものころ、夢だけに存在した楽しいデパートがありました。今でもそのデパートを見てみたいのですが、大人になってから見なくなってしまいました」と話してくれた。
色白ゆうじろうさんはほかにもホラー漫画を公開しているので、興味があればこの機会にぜひ読んでほしい！
取材協力：色白ゆうじろう(@mrwhiteblogger)
