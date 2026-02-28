「私は負け犬です」と絶叫しないとSNSを見せてくれないChrome拡張機能
「SNSが気になって集中できない、つい開いてしまってはまた閉じてを繰り返し…」このループ、もう飽き飽きしているのに、どうしても抜け出せない。
そんな自分に嫌気が差している人に、ちょっと変わったアプローチで「時間の無駄遣い」を戒めるChrome拡張機能が登場しました。
その名も「Scream to Unlock」。
ブロックを解除するには大声で「I'm a loser（私は負け犬です）」と叫ばなければならない、という“体験型SNSブロッカー”です。
解除キーが「羞恥心」という仕掛け
これまでのSNSブロックツールといえば、「1時間は開けないようにする」といった時間制限型が主流でした。意志の力だけに頼るのではなく、物理的に遮断するアプローチですね。
でも「Scream to Unlock」はひと味違います。時間でブロックするのではなく、恥ずかしい体験をしないと解除できない仕掛け。
使い方はシンプルです。Chromeウェブストアから拡張機能をインストールし、ブロックしたいサイト（デフォルトではFacebook、Instagram、Xが設定済み）を選ぶだけ。
それらのサイトにアクセスしようとすると、画面に「I'm a loser」の文字と音量入力メーターが現れ、マイクがオンに。
さぁ、あとは声に出して「I'm a loser」と読み上げましょう！ 発音と音量が一定の水準をクリアできれば閲覧OKになります。
ただし、小声でこそこそ言ってもダメ。声が大きいほど、解除できる時間が長くなります。音量はリアルタイムで変動するため、ちょっと大声を出したくらいでは無効。しっかりでっかく叫ぶ必要があります。
ということで実際に使ってみましたが、正直、かなりの声量が求められます。「ちょっと恥ずかしいな…」くらいのレベルでは全然クリアできません。何度か試みたんですが、飼ってる猫がびっくりして離れるくらいの一撃で何とか。
こんなのオフィスや図書館では絶対に使えないですし、家だとしても家族がいたら相当ヘンな空気になりそう。なんか部屋から急に「I'm a loser!!!!!!!」って聞こえてきたら、後で少しやさしくしてもらえるかもしれませんが…。
少し不安定なのが残念
ただし、動作の安定性にはちょっと難あり。
MacBook Proの内蔵マイクでは比較的スムーズに認識されましたが、USB-Cの外付けマイクを使ったところ、音声そのものは拾っているのに「I'm a loser」という発音の判定がうまくいかず、特に「loser」の部分が何度やってもクリアできないケースがありました。
発音の精度や使用するマイクによって、かなり挙動が変わるようです。実用ツールとして導入するには、まだ動作が安定しきっていない印象。まぁ、そもそも実用的かって話はありますが。
「SNSに支配されている自分」に気づくツール
とはいえ、ツールのアイデア自体はユニークだと思うんです。「時間で縛る」のではなく「羞恥心で縛る」という発想は、これまでの集中ツールにはなかった切り口。
SNSを見たいという欲求と、人前で恥をかきたくないという本能をうまく組み合わせた仕掛け。しかも、フレーズ自体も他人に聞かれたくないものになっている、というのも解除のハードルになってますよね。
こんな恥ずかしさを乗り越えてもなお「SNSが見たい！」と思う…つまりは「SNSに支配されている自分」を可視化させるという点では、むしろそのマズさを認識させるツールといえるのかも…。
Source: Cool3c , Scream to Unlock
