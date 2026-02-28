この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気付かないうちに倒産に追い込まれている2代目経営者の特徴と解決策を徹底解説！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「気付かないうちに倒産に追い込まれている2代目経営者の特徴と解決策を徹底解説！」と題した動画を公開した。数多の赤字企業を黒字化させてきた市ノ澤翔氏が、家族経営において2代目社長が会社を倒産させてしまう典型的な特徴と、それを回避するための具体的な教育ステップについて解説した。



動画の中で市ノ澤氏はまず、会社を潰してしまう2代目社長の特徴として「決断できない」「社員の信用を得られない」「数字に弱い」「当てずっぽうで挑戦する」「口が達者」の5つを挙げた。特に「社員の信用」については、金融機関からの信用以上に重要だと指摘する。創業者が築いた基盤があっても、現場で働く従業員から「あの社長の下じゃ働けない」と見放されれば、事業の継続自体が困難になるからだ。また、「数字に弱い」点に関しても、創業者が持っていた天性の経営感覚を2代目がそのまま引き継ぐことは難しいため、座学としてしっかりと数字を学ぶ必要があると説いた。さらに、親が稼いだ内部留保を使い、根拠のない自信で新規事業や投資に手を出して資金を溶かしてしまうケースも「あるある」だと警鐘を鳴らす。



こうした事態を防ぐための解決策として、市ノ澤氏は「後継者教育の5つのステップ」を提唱した。最初のステップとして挙げられたのは「簿記の勉強」である。最低でも日商簿記2級レベルの知識を身につけ、会社のお金の流れを把握することは経営者としての「マナー」だと語る。続いて、長期的な視点での「事業承継計画」の策定、自社の商品やサービスの流れを把握するための「現場を知る」プロセス、小さなプロジェクトから任せていく「経営への関与」、そして最終的には先代の模倣ではなく自分自身の「経営計画」を立てて実践することの重要性を解説した。



市ノ澤氏は動画の最後で、「事業承継は一筋縄ではいかない！時間をかけてしっかり引き継いでいけ！」という格言を提示した。「俺はまだまだ現役」と思っている段階から5年、10年単位で計画的に準備を進めることこそが、家族経営で会社を存続させるための唯一の道であると結論付けている。