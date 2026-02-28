華やかな芸能界に生きる女性たちも、等しく重ねるのが“年齢”。しかし、その美貌や若々しい生き方・ライフスタイルによって、彼女たちの年齢を知って驚くことも多いのでは。そこで今回、「60歳（還暦）に見えない女性芸能人」について、男女500人にアンケートを実施。世間の人が、そのギャップに驚いたのは――。

【写真】ホントに60歳？還暦に見えない女性芸能人ランキングはこちら

『ナウシカ』女優もランクイン

10位は、タレントの松本明子。

1982年にアイドル歌手を志して上京した松本は、オーディション番組『スター誕生!』（日本テレビ系）に出演して芸能界入り。現在ではバラエティータレントのイメージが強いが、もともとはアイドルとしてデビューしていた。1998年に6歳年下の俳優・本宮泰風と結婚し、2000年に第一子となる長男を出産。近年は副業でレンタカー事業も始めるなど、多岐にわたって活動を続けている。

「明るく、ハキハキしていて、年齢に勝てる人」（三重県・40歳女性）

「見た目もさることながら、面白いことをさっと言う頭の回転の良さというか反応が素晴らしい」（神奈川県・62歳女性）

9位は、タレントのRIKACO。

13歳のとき、モデルとして芸能界デビューしたRIKACO。1992年に『浅草橋ヤング洋品店』（テレビ東京系）に出演すると、若者のファッションリーダーとして一躍有名に。1993年に俳優・渡部篤郎と結婚すると、二児の母となり“カリスマ主婦”として人気を博したが、2005年に離婚。現在はタレント業に加えて洋服や雑貨などのプロデュース・販売などを手がけ、その才能をマルチに活かしている。

「見た目が若い（ファッションなど）。かっこよく年輪を重ねている感じがする」（神奈川県・65歳男性）

「感性や発言などが年齢を感じさせないほど若いと思う。だから、幅広い年代から共感を得られるんだろうなあと思った」（愛知県・60歳女性）

8位は、女優の安田成美。

中学在学中にスカウトされ、1981年に花王『ビオレ』のCMでデビューすると、翌年には『ホームスイートホーム』（日本テレビ系）でドラマ初出演を果たした。1983年には、『風の谷のナウシカ』のアニメ映画のイメージガールオーディションでグランプリを獲得。彼女が歌う、同作のイメージソングを耳にした人は多いだろう。その後、女優としてトレンディードラマのブームに乗り主演作が続々とヒット。1994年には、映画『そろばんずく』で共演したとんねるずの木梨憲武と結婚し、現在は三児の母に。

「自然体で気負いもなく、いい年の重ね方だと思います」（愛知県・61歳女性）

「結婚当初から表に出ない控えめで、おばさんのガツガツした感じからは程遠い」（大阪府・53歳女性）

芸能界引退の元女優も

7位は、元女優で実業家の君島十和子。

中学生時代からモデル活動をしていた君島。『JJ』の専属モデルなどを経て、1988年にNHK銀河テレビ小説『新橋烏森口青春篇』で女優デビュー。以降は映画やテレビ、舞台など幅広く活動していたが、1995年に君島明氏との結婚を発表し、芸能界を引退。現在は夫が代表を務める『君島インターナショナル』のスーパーバイザーとして活動している。2005年には、化粧品ブランド『フェリーチェトワコ・コスメ』を立ち上げ、自らプロデュースも行っている。

「とにかく若々しい。仕事でも美容や健康の情報を積極的に配信し続けている。60歳を迎えるとは思えないバイタリティーと体力を感じる」（埼玉県・56歳女性）

「どんなにケアーしてもなんとなく年いったなと思う人ばっかだけど君島十和子さんは全然年齡を感じない」（福井県・65歳女性）

6位はタレント・女優の三田寛子。

1980年に雑誌『セブンティーン』のモデル合格すると、CM出演などを経て、1981年にドラマ『2年B組仙八先生』（TBS系）で女優デビュー。1982年には歌手デビューも果たし、同期デビューの早見優、松本伊代、石川秀美、小泉今日子、堀ちえみ、中森明菜、シブがき隊らなどと「花の82年組」と呼ばれた。1991年には、中村芝翫と結婚。たびたび報じられる芝翫の不倫報道の際、“梨園の妻”として健気に対応する姿も大きな話題になってきた。

「旦那さんで苦労しているのに、手を加えていない自然さで若々しい」（東京都・65歳女性）

「見た目もそうだが人に対する気配りができ動作の一つ一つに若々しさを感じる」（香川県・64歳男性）

5位は、女優の森口瑤子。

1983年、ミス松竹に選出された森口は、同年の映画『男はつらいよ 口笛を吹く寅次郎』で映画デビュー。1985年には『NHKニュースワイド』で天気キャスターも務めていたことも。1998年には、脚本家の坂元裕二と結婚。近年はバラエティー番組にも出演しており、『プレバト!!』（毎日放送）では、“俳句タイトル戦”において、参加者唯一の特待生で女性初の優勝を果たしている。

「いつ見てもかわいらしさのある女性。無理をしている感じがまったくなく自然体なところ」（埼玉県・56歳女性）

「祖母クラスの年齢だけどまだ母親役で十分活躍できるクオリティがある」（大阪府・49歳男性）

4位は、三田寛子と同じ「花の82年組」の早見優。

7歳から14歳までハワイで育った早見は1980年、14歳のときにハワイ三越でスカウトされ、大ファンだった山口百恵のようになりたいと単身帰国し芸能界入り。1982年に「花の82年組」らと共にデビューすると、第24回日本レコード大賞で新人賞を獲得した。翌年には出演CMでも流れた『夏色のナンシー』が大ヒットし、紅白歌合戦にも初出場した。その後は1996年に結婚し、現在は2人の娘を持つ母に。

「アイドル時代と遜色ない抜群のスタイル」（福島県・59歳男性）

「見た目が綺麗で若々しく、歌唱力も衰えていない」（千葉県・59歳女性）

1位は「白髪でも若々しい」

3位は、“お騒がせ女優”としても有名な斉藤由貴。

1984年、第1回東宝「シンデレラ」オーディションでファイナリスト入りし、同年の『少年マガジン』（講談社）第3回ミスマガジンでグランプリに選ばれ芸能界入り。1985年には『卒業』で歌手デビュー。ドラマ『スケバン刑事』（フジテレビ系）で連続ドラマ初主演を務めると一躍、人気女優の仲間入りを果たし、翌年にはNHK連続テレビ小説『はね駒』のヒロインも演じた。1994年に2歳年上の会社員男性結婚し、長女で女優の水嶋凜をはじめ3人の子宝に恵まれた。しかし、彼女の“恋愛体質”はその以前から有名な話。1991年には、妻子がいた歌手の尾崎豊さんとのキス写真がスクープされ、1993年には当時カイヤを妻に持っていた川崎麻世とのマンション密会が報じられた。そして2017年には、家族ぐるみの付き合いがあった50代医師とのW不倫が報じられる。そんな斉藤は最終的に、2025年に離婚を発表している。

「いつまでも女をあきらめていないんだと思う。男性を引き付ける力がありすごいなと思う」（岐阜県・44歳女性）

「恋をすると女性はきれいになるというのを体現している感じがする」（北海道・33歳女性）

2位は、女優の鈴木保奈美。

1984年、高校生時代に第9回ホリプロタレントスカウトキャラバンで審査員特別賞を獲得し、芸能界入り。NHK連続テレビ小説『ノンちゃんの夢』やトレンディドラマーへの出演で人気を博し、1991年には月9ドラマ『東京ラブストーリー』（フジテレビ系）が大ヒットを記録した。私生活では1995年にモータースポーツ解説者の川井一仁氏と結婚したが、1997年11月に離婚。そのわずか1年後、とんねるずの石橋貴明との再婚および妊娠3か月、芸能界引退を発表した。その後、2008年に石橋の事務所に所属し、徐々に芸能活動を再開していたが、2021年に石橋のYouTubeチャンネルで離婚を発表している。

「美貌をキープしているのが凄い。いつまでもお美しい！」（徳島県・56歳女性）

「昔からドラマやCMをよく見ているが現在もあまり変わった気がしないから。昔のまま」（大阪府・43歳女性）

そして、2位以下に大きな差をつけて1位に輝いたのは、歌手・女優の小泉今日子。

1981年、『スター誕生!』で合格し、翌年にアイドル歌手としてデビュー。1983年、5作目のシングル『まっ赤な女の子』が初主演となったドラマ『あんみつ姫』（フジテレビ系）の主題歌となりヒットし、一躍脚光を浴びた。その後はトップアイドル・女優として活躍を重ねている。1995年に俳優・永瀬正敏と結婚したが、2004年に離婚。その後2018年、かねてより交際が報じられていた妻子持ちの俳優・豊原功補との恋愛関係を公に認め、大きな騒動に。現在は舞台の制作などプロデューサー業に力を入れているが、2025年9月には新宿二丁目のゲイクラブに“降臨”し、4000円当日チケットのみの超貴重イベントを開いたことも大きな注目を集めた。



「若いころの生き生きとしたスタイリッシュさが残っていて、健康的なオーラがあるから」（宮城県・45歳女性）

「白髪の映像を見ても、おしゃれでやってるとしか思えなかったくらい若々しかった」（東京都・55歳女性）

「歳を重ねてもアイドルの雰囲気を失っていないのが凄いと思います」（京都府・40歳女性）

「花の82年組」など、アイドルとして活動していたタレントも多くランクインした今回のアンケート。還暦を迎えても若々しさを保っているのは、見た目だけでなく、その“生き様”が大きく現れているのかも！

「60歳（還暦）に見えない女性芸能人」ランキング

1位：小泉今日子 118票

2位：鈴木保奈美 66票

3位：斉藤由貴 46票

4位：早見優 42票

5位：森口瑤子 37票

6位：三田寛子 32票

7位：君島十和子 31票

8位：安田成美 28票

9位：RIKACO 21票

10位：松本明子 17票

※インターネットアンケートサイト「Freeasy」にて2月中旬、全国の30歳以上65歳以下の男女500人を対象に実施

