セリエA 25/26 第27節 パルマ vs カリアリ 試合結果
セリエA 25/26の第27節 パルマとカリアリの試合が、2月28日04:45にエンニオ・タルディーニにて行われた。
パルマはガブリエル・ストレフェッザ（FW）、マテオ・ペレグリーノ（FW）、エマヌエレ・バレリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するカリアリはセバスティアーノ・エスポジト（FW）、セミ・キリツォイ（FW）、アダム・オベルト（DF）らが先発に名を連ねた。なお、パルマに所属する鈴木 彩艶（GK）はベンチからのスタートとなった。
前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。
パルマは後半の頭から2人が交代。エンリコ・デルプラート（DF）、クリスチャン・オルドニェス（MF）に代わりガエタノ・オリスタニオ（MF）、ニコルッシ・カビーリャ（FW）がピッチに入る。
61分、カリアリが選手交代を行う。セミ・キリツォイ（FW）からマイケル・フォロルンショ（MF）に交代した。
その直後の62分に試合が動く。カリアリのセバスティアーノ・エスポジト（FW）のアシストからマイケル・フォロルンショ（MF）がゴールを決めてカリアリが先制。
75分、パルマが選手交代を行う。マンデラ・ケイタ（MF）からナウエル・エステベス（MF）に交代した。
83分パルマが同点に追いつく。ガエタノ・オリスタニオ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。
その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。
なお、パルマに所属する鈴木 彩艶（GK）は出場しなかった。
2026-02-28 06:50:19 更新