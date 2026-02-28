セリエA 25/26の第27節 パルマとカリアリの試合が、2月28日04:45にエンニオ・タルディーニにて行われた。

パルマはガブリエル・ストレフェッザ（FW）、マテオ・ペレグリーノ（FW）、エマヌエレ・バレリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するカリアリはセバスティアーノ・エスポジト（FW）、セミ・キリツォイ（FW）、アダム・オベルト（DF）らが先発に名を連ねた。なお、パルマに所属する鈴木 彩艶（GK）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

パルマは後半の頭から2人が交代。エンリコ・デルプラート（DF）、クリスチャン・オルドニェス（MF）に代わりガエタノ・オリスタニオ（MF）、ニコルッシ・カビーリャ（FW）がピッチに入る。

61分、カリアリが選手交代を行う。セミ・キリツォイ（FW）からマイケル・フォロルンショ（MF）に交代した。

その直後の62分に試合が動く。カリアリのセバスティアーノ・エスポジト（FW）のアシストからマイケル・フォロルンショ（MF）がゴールを決めてカリアリが先制。

75分、パルマが選手交代を行う。マンデラ・ケイタ（MF）からナウエル・エステベス（MF）に交代した。

83分パルマが同点に追いつく。ガエタノ・オリスタニオ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、パルマに所属する鈴木 彩艶（GK）は出場しなかった。

2026-02-28 06:50:19 更新