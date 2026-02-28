【実話】逮捕された夫と面会をする家族!?夫が隣にいない寂しさを正直に打ち明ける妻【作者に聞いた】
現在も連載中の漫画『出産から5ヶ月で夫が居なくなりました』は、産後に夫が大麻所持で逮捕されてしまうという衝撃のエピソードだ。今回は本作の25〜28話をお届けするとともに、作者のReina(@Reina770)さんに警察署で夫と面会された当時の心境などについても話を伺った。
ついに夫のヤマトと面会をする日を迎えるレイナ。警察署で面会をする部屋に案内をされ、ドラマのようなシチュエーションにひたすら緊張していた。
しばらくすると警察官に同行されて、ヤマトがやって来た。ヤマトは「ごめんなさい…」と身を震わせながら謝ると、レイナは息子のリウ君を抱き抱えながら「もう…何やってんのよ」などと言う。
面会時間は15分と限られているため、レイナはさっそく今の状況を伝え始める。レイナ1人でリウ君を世話しながら仕事はできないので、会社の寮を出ることになりそうで、退職して実家に帰ることになると話す。
ヤマトは黙ってレイナの話を聞くと、「離婚…だよね？」などと今後の2人について話す。レイナはヤマトを追い込んだ原因は自分にもあると思っていて、「ヤマトが隣にいないとやっぱり寂しい」と今の気持ちを正直に伝える。
そしてレイナは、今後のことはまた弁護士さんを通して伝えると話す。面会時間はあっという間に過ぎて、レイナは警察署をあとにする。
その後母親に電話をして、3日後に実家に帰ることを話す。母親に「もう離婚のほうで考えてるのよね？」と聞かれるが、今はまだわからないと正直に話す。すると「やり直したとしても、また同じこと繰り返すわよ？」などと叱られて、落ち込こんでしまうレイナ。
そんな中でもリウ君はすくすくと成長していき、寝返りもできるようになった。リウ君が成長する姿に勇気をもらい、レイナはリウ君を守るためにもっと強くなりたいと思い始めるのであった。
――ヤマトさんと面会された当時の心境について、お聞かせください。
彼の弱っている姿を目の当たりにし、現実に起こっている出来事なんだと実感してそれを受け止めるのがとてもつらかったです。
――大変な時期でもリウ君はすくすくと成長されていたようですね。リウ君の存在は、Reinaさんにとって大きかったでしょうか？
どんなにつらいことや、何度壁にぶつかることがあっても、リウがいてくれたおかげで踏ん張ることができました。今もそうですが当時の私にとって本当に大きな支えでした。
果たして、家族はこれからどうなってしまうのだろうか…!?Reinaさんは本作以外にも、『0日婚』『出産レポ』などのエッセイ漫画も描いている。興味がある人はこの機会にぜひ読んでみて！
取材協力：Reina(@Reina770)
