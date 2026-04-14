【心理テスト】焼き鮭定食どれから食べる？答えでわかる「新しい環境で嫌われないための行動」

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Q：焼き鮭定食、どれから食べますか？

A：さけ

B：ご飯

C：味噌汁

D：おひたし

あなたはどれを選びましたか？ それでは結果をみてみましょう。

食べ物を食べる順番には、その人らしい考え方や人との関わり方のクセが表れやすいものです。特に、定食の中でどれを最初に食べたいと思うかという何気ない選択には、あなたの無意識の優先順位や、その場でどう動きやすいかが表れます。

自分では気づいていない性格や対人傾向がそこに表れるからこそ、さけ定食の中で最初に選ぶ一品から、「新しい環境で嫌われないための行動」のヒントが見えてくるのです。

A：さけ…まずは相手の話をよく聞く

さけを最初に食べるあなた。さけは日本の食卓で親しまれている食材で、落ち着きや調和を象徴する食べ物です。この選択をしたあなたは、自分の意見をしっかり持っている人。ただ、新しい環境では最初から自分の考えを強く出すより、まず相手の話をよく聞くことが大切です。

人は「話を聞いてくれる人」に安心感を抱くもの。相手の話に耳を傾け、うなずきながら聞くだけでも、あなたへの印象はぐっと良くなります。聞き役に回る姿勢が、人間関係をスムーズにし嫌われないカギになるでしょう。

B：ご飯…笑顔とあいさつを忘れない

ご飯を最初に食べるあなた。ご飯は食事の中心であり、日常の基本を示す食材です。これを選んだあなたにとって、新しい環境で大切なのは「基本的な行動」を丁寧にすること。特に笑顔とあいさつは、人間関係を築くうえでとても大きな力を持っています。

明るくあいさつをするだけで、周囲はあなたに親しみやすさを感じるはず。難しいことをする必要はありません。毎日の「おはようございます」「ありがとうございます」を大切にすることが、自然と好印象につながり、嫌われることを避けられるでしょう。

C：味噌汁…あまり目立とうとしないこと

味噌汁を最初に食べるあなた。味噌汁は食卓を支える存在であり、全体のバランスを整える食べ物と考えられます。この選択をしたあなたは、本来とても真面目で頑張り屋なタイプ。ただ、新しい環境では最初から目立とうとしすぎると、周囲との距離ができてしまうことがあります。

まずは環境や人の雰囲気をよく観察し、その場の流れに合わせることを意識してみましょう。落ち着いた態度で周囲に溶け込むことで、嫌われることを回避でき、自然と信頼される存在になれるはずです。

D：おひたし…感謝の言葉をきちんと伝える

おひたしを最初に食べるあなた。おひたしのような小鉢は主役ではなくても、食卓を豊かにする大切な存在。そこから、細やかな気づかいや思いやりを表す食べ物といえます。この選択をしたあなたは、人との関係を丁寧に築ける人のはず。

ただ、その良さをさらに活かすためには、感謝の気持ちを言葉にして伝えることがポイント。「ありがとうございます」や「助かりました」といった一言があるだけで、あなたの印象は大きく変わります。小さな言葉の積み重ねが、あなたの好感度を高め、嫌われずに済むでしょう。