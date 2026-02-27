【Pokémon Presents 2026.2.27】 2月27日23時～ 配信開始

ポケモンは、配信番組「Pokémon Presents 2026.2.27」にて、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用アクションRPG「Pokemon LEGENDS Z-A」において、「メガガブリアスZ」を手に入れられる「ふしぎなおくりもの」を番組終了後に配信する。

今回もらえる「ふしぎなおくりもの」は、もらうことでゲーム内において特別な次元のひずみを検知し、「メガガブリアスZ」に出会えるもの。倒すことで、「メガガブリアスZ」にメガシンカできるメガストーンを獲得できる。

【【公式】Pokémon Presents 2026.2.27】

