HYDE¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù5·î¤ËCDÈ¯Çä·èÄê
HYDE¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù¤ò3·î11Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢CD¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¤â5·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
2021Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖÀÅ¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNOSTALGIC¡×¡¢¡ÖFINAL PIECE¡×¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE ABYSS¡×¤ÎÂ¾¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¹õ¼¹»ö -ÎÐ¤ÎËâ½÷ÊÔ-¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÌ³¤á¤¿Cö shu Nie feat. HYDE¡ÖMAISIE¡×¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤ä¡¢TOMORROW X TOGETHER¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¶Ê¡ÖSSS¡×¤ÎHYDE²Î¾§¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Á´10¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¡¢Á´¼ýÏ¿¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖUNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÈ×¡×¡¦¡Ö½é²ó¸ÂÄêÈ×¡×¤Î±ÇÁüÆÃÅµ¤Ë¤Ï¡¢CD¼ýÏ¿³Ú¶ÊÁ´10¶Ê¤ÎMusic Video¤ÈSpecial Movie¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£Special Movie¤ÎÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖUNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÈ×¡×¤Ë¤Ï¡¢»£¤ê¤ª¤í¤·¼Ì¿¿¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿LP¥µ¥¤¥º¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤ä¥°¥Ã¥º¤¬BOX¤ËÆ±º¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´°Á´¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL¡Ù¤Ï¡¢3·î¤è¤ê¹áÀî¤Ë¤ÆºÆ³«¡£3·î31Æü,4·î1Æü¤Î¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¸ø±é¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢5·î25Æü¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¥í¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤Î¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
HYDE
NEW ALBUM¡ØJEKYLL¡Ù
ÇÛ¿®¡§3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡¢¨¾¦ÉÊÍ½ÌóURL: https://hyde.lnk.to/jekyllPR
CD¡§5·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡¢¨¾¦ÉÊÍ½ÌóURL: https://hyde.lnk.to/jekyll_cdPR
=¼ýÏ¿³Ú¶Ê=¡¡¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
1. DIE HAPPILY
2. SSS -HYDE Ver.-
3. MAISIE -HYDE Ver.-
4. FINAL PIECE
5. SO DREAMY
6. THE ABYSS
7. TATTOO
8. NOSTALGIC
9. SMILING
10. FADING OUT
¡Ú¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡Û
¡UNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÈ×¡Ê´°Á´¿ôÎÌ¸ÂÄêBOX¡Ë
¢£ÉÊÈÖ / ²Á³Ê
PDCV-1251 / 14,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡ÜM¡çCARD¡Ü¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ü¥°¥Ã¥º¡Ë
¡Ô³°Áõ¡Õ
LP¥µ¥¤¥ºÆÃÊÌBOX
¡ÔCD¡Õ
¡¦¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡ÔBlu-ray / M¡çCARD ¡Ê¥¨¥à¥«¡¼¥É¡Ë ¼ýÏ¿±ÇÁü¡Õ
¡¦CD¼ýÏ¿³Ú¶Ê Á´10¶Ê¤ÎMusic Video
¡¦Special Movie
¢¨M¡çCARD ¡Ê¥¨¥à¥«¡¼¥É¡Ë ½é²ó¥¢¥¯¥»¥¹´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î12Æü¡Á2028Ç¯5·î12Æü
¢¨Blu-ray¤ÈM¡çCARD ¡Ê¥¨¥à¥«¡¼¥É¡Ë ¤Î¼ýÏ¿±ÇÁü¤ÏÆ±ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡Ô¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Õ
LP¥µ¥¤¥º
¡Ô¥°¥Ã¥º¡Õ
¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë4Ëç¥»¥Ã¥È
¢½é²ó¸ÂÄêÈ×
¢£ÉÊÈÖ / ²Á³Ê
UICV-9345 / 6,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡ÜM¡çCARD¡Ë
¡ÔCD¡Õ
¡¦¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡ÔBlu-ray / M¡çCARD ¡Ê¥¨¥à¥«¡¼¥É¡Ë ¼ýÏ¿±ÇÁü¡Õ
¡¦CD¼ýÏ¿³Ú¶Ê Á´10¶Ê¤ÎMusic Video
¡¦Special Movie
¢¨M¡çCARD ¡Ê¥¨¥à¥«¡¼¥É¡Ë ½é²ó¥¢¥¯¥»¥¹´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î12Æü¡Á2028Ç¯5·î12Æü
¢¨Blu-ray¤ÈM¡çCARD ¡Ê¥¨¥à¥«¡¼¥É¡Ë ¤Î¼ýÏ¿±ÇÁü¤ÏÆ±ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
£ÄÌ¾ïÈ×
¢£ÉÊÈÖ / ²Á³Ê
UICV-1120 / 3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊCD¡Ë
¡ÔCD¡Õ
12Ñ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
¡ãÁ´·ÁÂÖ½é²ó¥×¥ì¥¹ÉõÆþÆÃÅµ¡ä¡¡
¡ü¥·¥ó¥°¥ë¡õ¥¢¥ë¥Ð¥àÏ¢Æ°±þÊçÃêÁª¡íMONSTERS CHANCE¡É±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡¡¡¡
1/29È¯Çä¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE ABYSS¡×¤È¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖJEKYLL¡×¤Î¾¦ÉÊ¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÇÏ¢Æ°±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
¡ØHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL¡Ù
2026Ç¯
1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤±¤ó¤·¤ó·´»³Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ ¡Ê·´»³»ÔÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë Âç¥Û¡¼¥ë
1·î18Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥Û¡¼¥ëµÜ¾ë
1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë ¡ÊÂçºå¡Ë
1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë ¡ÊÂçºå¡Ë
1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru
1·î25Æü¡ÊÆü¡ËÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë
1·î29Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼ ¡ÊÍÌÀ¡Ë
3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¥ì¥¯¥¶¥à¥Û¡¼¥ë ¡Ê¹áÀî¸©¸©⺠¥Û¡¼¥ë¡Ë
3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¹Åç¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë»³¸ýKDDI°Ý¿·¥Û¡¼¥ë
3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
3·î24Æü¡Ê²Ð¡ËÊ¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
5·î25Æü¡Ê·î¡ËWiener Konzerthaus, Großer Saal
HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://www.hyde.com/pages/jekyll2026
Official HP¡§https://www.hyde.com/
